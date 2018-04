Terrazas: «Todavía podemos conseguir cosas importantes» Carlos Terrazas, técnico de la Ponferradina. / SDP El entrenador de la Ponferradina mantiene la esperanza de jugar el play off de ascenso ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 6 abril 2018, 19:30

El entrenador de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, todavía mantiene la esperanza de que el conjunto blanquiazul pueda alcanzar los puestos de play off. Para ello tendrán que darlo todo en los próximos seis partidos, comenzando con el de este domingo en El Toralín frente al Atlético de Madrid B. «Tenemos objetivos ambiciosos y para ello tenemos que sacar todos los puntos que podamos, centrarnos en lo que tenemos entre manos y creo que podemos conseguir todavía cosas importantes», aseguró el técnico.

En ese sentido, Terrazas explicó que la Deportiva tiene muy cerca los puestos de Copa del Rey, a solo cuatro puntos, por lo que «no estamos descartados, creo que todavía podemos llegar siendo consciente de que está muy difícil, tengo ilusión por hacerlo».

Pero para hacer ese pleno de victorias, primero tendrán que recibir a un filial diferente. «Juega más al contraataque, con espacios, con mucha velocidad, con jugadores muy rápidos de medio campo hacia arriba que en cualquier momento se pueden replegar y es un fútbol que quizás no es al que estamos acostumbrados a ver en otros filiales pero a ellos les funciona muy bien», indicó el técnico. Además, añadió que tendrán que volcar todas sus energías en ganar dicho partido,«sin tener miedo a nada».

En cuanto al máximo goleador del equipo, el delantero Yuri, el entrenador blanquiazul aseguró que aún tiene algunas molestias pero no está descartado. «Él tiene ganas de jugar el domingo y el médico me ha dicho que no lo descarte y vamos a ver si llega, vamos a intentar que juege», concluyó.