La Deportiva reúne esta semana a su Consejo de Administración

El consejero delegado de la SD Ponferradina, Eduardo Domínguez, explicó este miércoles que antes de que finalice la semana se reunirá el Consejo de Administración del club con el objetivo de tomar decisiones de cara a la próxima temporada. «Lo primero que tenemos que ver es quién se encarga de la parcela deportiva y a partir de ahí se desarrollará todo», aseguró.

En ese sentido, Domínguez quiso aclarar que Tomás Nistal pidió no continuar en sus funciones de director deportivo, «eso no significa que se vaya a ir del club, veremos a ver qué se decide en un futuro Consejo de Administración».

Además, el consejero delegado tendrá que mantener conversaciones con los jugadores que no tienen contrato, así como con los diez que sí lo tienen, pero su intención es que no se tomen decisiones hasta que no se confirme el director deportivo y el entrenador.

Convenio con APG Bierzo

Eduardo Domínguez realizó estas declaraciones tras la firma del convenio de colaboración con APG Bierzo Toni Sariol (Asociación de Patinaje Global), mediante el cual el club blanquiazul les autoriza a utilizar su imagen y les cede equipaciones, entre otras cuestiones.

APG Bierzo surgió en el año 2011 cuando Toni Sariol se desplazó desde Cataluña a Ponferrada con el objetivo de promocionar el hockey patines, creando el equipo que en su primer año de andadura contaba ya con 200 patinadores. Desde ese año, la colaboración con la Ponferradina ha sido constante y prueba de ello ha sido la firma de este convenio.