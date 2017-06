Intimidación canadiense para sellar la pintura del Pajariel Bembibre

A buen ritmo, la dirección deportiva del Embutidos Pajariel Bembibre trabaja con el objetivo de conformar una plantilla ilusionante para su sexto proyecto en la Liga Femenina. Tras confirmar cuatro fichajes (Elin Gustavsson, Kristina Rakovic, Jovana Pasic y Laura Aliaga), la quinta cara nueva será la rookie canadiense Quinn Dornstauder, que firma por una temporada y vivirá su primera experiencia overseas en la capital del Bierzo Alto. Su incorporación, que cierra el juego interior del conjunto rojillo, se une a las renovaciones de Bineta Ndoye, Alba González y Aleksandra Stanacev.

Nacida hace 21 años (16 de agosto de 1995) en la localidad de Prince Albert, en la provincia canadiense de Saskatchewan, se trata de una pívot de 195 centímetros de altura. Jugó las cuatro últimas temporadas en la Universidad de Arizona State, donde cursó estudios de Bioquímica y coincidió con la exjugadora de CREF ¡Hola! Promise Amukamara durante dos campañas. En la última, su equipo cayó eliminado a manos del que sería campeón de la NCAA, South Carolina. Durante esta última temporada promedió más de 10 puntos, 6 rebotes y más de 1 tapón por partido. Asimismo, presentó buenos porcentajes en tiros de campo (50%).

“Una trabajadora y amante del baloncesto”

A lo largo de su trayectoria en la Liga Universitaria, por otro lado, fue nominada entre las mejores jugadoras de su conferencia en cada una de las tres últimas campañas, e incluida entre las mejores defensoras de la conferencia de la 16-17. Su estatura y presencia física le permitirán, sin duda, aliviar el déficit de centímetros del juego interior del conjunto bembibrense durante la última campaña. Así lo cree, de hecho, su nuevo entrenador, Fran García, que la describe como “una 5 con capacidad para intimidar en la pintura. Destaca por su juego de espaldas al aro”, enfatiza.

Por su parte, Dornstauder se define como “una apasionada del baloncesto. Me gusta trabajar todos los días para mejorar mi juego y hacer mejores a mis compañeras. A la afición le digo que se va a encontrar con una jugadora trabajadora y que ama este deporte”, subrayó la interior canadiense, consciente del gran nivel de la Liga Femenina. “Es una competición muy igualada y con grandes jugadoras”, destacó Dornstauder, que admitió que no conoce mucho sobre Bembibre. Aclaró, eso sí, que “me encanta viajar y tengo muchas ganas de conocerlo”.

La pívot canadiense, de hecho, se mostró expectante por su llegada a Europa y su debut en la Liga Femenina. “Como rookie, no estoy segura de lo que puedo esperar. Varias amigas con más experiencia me han dado consejos, aunque esto es algo para lo que no puedes estar preparada”, puntualizó Quinn, que dijo estar “muy ilusionada por llegar a España, donde jugaré -reiteró- en una competición de gran nivel y en la que podré mejorar mi juego”.

En la órbita de la WNBA

La interior canadiense llega a Bembibre después de participar recientemente en el training camp de Los Ángeles Sparks. No fue incluida en una plantilla en cuya composición definitiva aparecen jugadoras de renombre en la Liga Femenina como Chelsea Gray e Ify Ibekwe, que jugaron en Spar Citylift Girona, o Alana Beard, que se proclamó recientemente campeona de Liga con Perfumerías Avenida. Nneka Ogwumike, que jugó la última campaña en el Dynamo de Kursk, junto a Candace Parker y Jantel Lavender, que lo hicieron en Fenerbahce, son jugadoras importantes en un equipo que aspira a repetir título en el campeonato más importante a nivel de equipos femeninos.

En cuanto a su participación con el combinado nacional, Dornstauder formó parte del training camp de la selección que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aunque no formó parte del combinado que estuvo recientemente en España, sí fue incluida en la expedición que viajó a China. Asimismo, se colgó la medalla de plata en los Juegos Universitarios celebrados en Korea del Sur en 2015. En categorías de formación, disputó el Campeonato del Mundo U19 celebrado en Lituania en 2013. En 2012 integró el combinado canadiense que se colgó la medalla de bronce en el Mundial U17 celebrado en Holanda.