Laura Aliaga se incorpora al Pajariel Bembibre

Se mueve el mercado de la Liga Femenina y el Embutidos Pajariel Bembibre no es ajeno a ello. Tras los fichajes de las montenegrinas Jovana Pasic y Kristina Rakovic, y las renovaciones de Aleksandra Stanacev, Bineta Ndoye y Alba González, la primera incorporación nacional para la temporada 2017-2018 será Laura Aliaga. Nacida en Alicante hace 22 años (4 de noviembre de 1994), la alero, de 186 centímetros de altura, vuelve a la máxima categoría del baloncesto femenino español después de jugar la última campaña en el Instituto de Fertilidad Air Europa.

Con la llegada de Laura, el conjunto del Bierzo Alto incorpora a una jugadora de gran proyección, fiable en el lanzamiento, con capacidad para ayudar en el rebote y buenos fundamentos defensivos. Se encuentra actualmente disputando la Liga Argentina en las filas del Olímpico de Santiago del Estero, donde promedia más de 12 puntos y más de 4 rebotes. La última temporada, tras arrancarla en las filas del Cadí La Seu d’Urgell, fichó por Instituto de Fertilidad Air Europa, de Liga Femenina 2, en busca de los minutos que no tuvo en el cuadro pirenaico. En el equipo balear disputó 17 partidos, en los que promedió cerca de 12 puntos y más de 4 capturas en 27 minutos por encuentro.

Previamente, su trayectoria deportiva se repartió entre Liga Femenina y Liga Femenina 2. Tras despuntar en el San Blas de Alicante, su etapa formativa culminó en Segle XXI. Después de un año sin minutos en Burgos por una lesión, pasó a Cortegada, donde permaneció dos temporadas jugando en la categoría de plata y ofreciendo buen nivel. Sus actuaciones, de hecho, le permitieron dar el salto a la Liga Femenina para jugar en Zamora, donde compartió equipo con Dragana Svitlica durante la temporada 2015-2016.

A nivel de selecciones, la trayectoria de Laura se vio frenada por la lesión sufrida en la temporada 2011-2012. Pese a que estuvo fuera de las pistas durante más de un año, su regreso fue bueno, como demuestran sus números en Cortegada. Además, tuvo tiempo para participar en el Europeo U16 disputado en Grecia en 2010. Tuvo bastante protagonismo en un combinado nacional en el que coincidió con jugadoras tan importantes en la Liga Femenina como Leticia Romero, Belén Arrojo o Marta Montoliu. Antes, asimismo, fue internacional en las categorías U14 y U15.

Laura Aliaga, “con ganas de aprender y de ayudar”

En declaraciones al departamento de comunicación del club del Bierzo Alto, Laura se mostró muy ilusionada de cara a la próxima temporada. “Estoy contenta por poder formar parte de este equipo. Seguro que todo irá muy bien”, sentenció la joven jugadora, que recordó que “conozco al equipo de las veces que me he enfrentado a él. Por lo que he visto, es un equipo fuerte, con buen juego y carácter”, agregó la alero, encantada por poder llegar a Bembibre, con una afición que, según dijo, “se entrega por el baloncesto. Eso me motiva y es de agradecer. Seguro que será un sitio encantador y estaré muy a gusto”, apostilló.

Como jugadora, Laura asegura que “llego con muchas ganas de aprender y ayudar en todo lo posible al equipo. Soy muy competitiva y me gusta transmitirlo a mis compañeras”, subrayó la exterior alicantina, muy optimista tras las primeras conversaciones mantenidas con su nuevo entrenador, Fran García: “Hemos hablado de cómo será la temporada y cuáles serán los objetivos durante la misma. La verdad es que ha sido genial”, resumió.

Por su parte, su nuevo entrenador, Fran García, espera que Laura tenga una buena aportación tanto en ataque como en defensa. La describe, de hecho, como “una 3 alta y con buena mano”. Por su altura y presencia física, el preparador asturiano considera que “puede ayudar en el rebote, tanto defensivo como defensivo”. Es, por tanto, una jugadora completa y que puede ayudar en distintas posiciones y facetas del juego.