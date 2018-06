El Muay Thai toma Ponferrada Army AT y Carlos Coello, junto al concejal de Deportes de Ponferrada. / Carmen Ramos Los púgiles Carlos Coello y Army AT ya se encuentran en la capital berciana, donde este sábado se disputan el título mundial ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 15 junio 2018, 18:59

El concejal de Deportes de Ponferrada, Roberto Mendo, ha recibido este viernes en el Ayuntamiento a los púgiles que mañana participarán en el campeonato de Muay Thai que se disputa en el pabellón del campus universitario.

Será un evento de gran importancia puesto que uno de los combates es por el título mundial, que enfrentará al actual campeón, Army AT, con el aspirante, el español Carlos Coello, quien aseguró que «para mí es un sueño porque a nivel federativo no existe un título más importante, está homologada por la Casa Real de Tailandia».

Para ello, se ha entrenado duramente durante mes y medio, aunque reconoció que el rival «es muy duro». «Nos enfrentamos hace dos años y él ganó a los puntos y es un reto muy importante para mí, muy difícil pero a la vez voy ilusionado de poder cambiar el resultado pero es un rival con más de 200 combates, compite desde que es niño y es miembro del Ejército de Tailandia», apuntó.

Por su parte, Army AT intentará revalidar el título mundial, para lo que se ha entrenado «muy duro» y llega a Ponferrada «con el cuerpo muy fuerte». De Carlos Coello destacó que «es un luchador, fuerte, completo y bastante peligroso».

Por otro lado, Carlos Coello agradeció a la organización el esfuerzo por llevar a cabo este evento. «Es el segundo Mundial que me organiza en Ponferrada, la otra vez me sentí como en casa y esta vez ya me estoy sintiendo como en casa y solo espero poder devolverle a la gente cómo me están tratando y que disfruten de un gran espectáculo y si es posible de mi victoria», apostilló.