Laura Herrera regresa al Pajariel Bembibre Tras dos temporadas en Campus Promete, la tinerfeña regresa al conjunto de la capital del Bierzo Alto, en el que ya militó en la temporada 2015-2016 N.DE LA MATA Bembibre Viernes, 29 junio 2018, 15:13

Embutidos Pajariel Bembibre ya empieza a moldear su séptimo proyecto en la élite del baloncesto femenino español. Tras cerrar las incorporaciones de las dos jugadoras encargadas de llevar el timón del equipo dirigido por Pepe Vázquez, es el turno de anunciar el regreso de una cara conocida. Después de estar las dos últimas campañas en las filas del Campus Promete, Laura Herrera volverá a jugar en la escuadra del Bierzo Alto, en la que ya militó en la temporada 2015-2016. A punto de cumplir 29 años (nació el 11 de julio de 1989), la pívot tinerfeña reforzará el juego interior del conjunto rojillo gracias a su buen físico (mide 190 centímetros de altura) y su experiencia.

Salida de la fructífera cantera tinerfeña, posee una amplia experiencia en la máxima categoría después de disputar las diez últimas temporadas de forma consecutiva. De hecho, antes de jugar en Logroño y Bembibre militó durante dos cursos en el Mann-Filter Zaragoza. Estudiantes (tres temporadas, aunque la primera fue en Liga Femenina 2), Rivas Ecópolis, Ciudad de Burgos y Obenasa Navarra fueron los equipos que precedieron su llegada a la capital maña. En el conjunto ripense, además, fue campeona de la Copa de la Reina en 2011.

Internacional absoluta en 30 ocasiones, fue medalla de bronce en el Eurobasket celebrado en 2015 en Hungría y Rumanía. Además, fue campeona de Europa en las categorías U16 (2004 y 2005) y U18 (2006). Sin duda, un gran bagaje para una jugadora con buena ética de trabajo y ganas de demostrar la calidad que atesora. En la última campaña, en un Campus Promete con muchos problemas –acabó descendiendo– y en el que el rendimiento colectivo se vio mediatizado por el protagonismo de una jugadora como Vanessa Gidden, Laura vio sensiblemente minimizada su aportación. No obstante, firmó buenas actuaciones ante Snatt's Femení Sant Adrià (14 puntos), Embutidos Pajariel Bembibre (11 tantos y 9 rebotes) e IDK Gipuzkoa (9+8).

«Guardo muy buenos recuerdos de mi temporada en El Bierzo»

Una vez se confirmaba su incorporación, la jugadora se mostraba muy ilusionada de cara a una nueva campaña en la capital del Bierzo Alto: «Estoy muy contenta. Aunque repita en el club, no deja de ser una nueva temporada, así que estoy deseando empezar y poder disfrutar de un gran año. Va a ser mi undécima temporada en Liga Femenina, aunque no por ello tengo menos ilusión. Más bien lo contrario», puntualizaba la interior insular, que añadía que «guardo muy buenos recuerdos de mi temporada en El Bierzo. Las veces en que he vuelto he sentido el cariño de muchas personas», recordaba. «Ojalá podamos darles muchas alegrías este año y llenemos el Bembibre Arena», subrayaba.

De cara a la próxima temporada, Laura se mostraba cauta: «Es difícil saber o marcarse un objetivo tan pronto. En lo personal, quiero disfrutar y aportarle al equipo lo máximo de mí. En lo colectivo, en esta Liga tan igualada, lo importante es salvarse y luego ya nos iremos marcando los siguientes objetivos», aclaraba la pívot isleña, que reconocía que tiene buenas expectativas de cara a una temporada en la que trabajará a las órdenes de un nuevo entrenador como Pepe Vázquez: «En este mundo, las referencias que tengas de alguien siempre son importantes. De Pepe sólo las he tenido buenas, muy buenas», concluía.

«Jugadora con mucha experiencia»

En la misma línea que la jugadora, el técnico del cuadro berciano aseguraba que «sobre Laura tengo muy buenas referencias personales y profesionales. Como dije en la presentación, creo que es muy importante rodearse de buenas personas», rememoraba el preparador compostelano, que recordaba que «viene de un año duro en Logroño. Seguro que tiene muchas ganas de hacerlo bien y de trabajar duro para hacer una gran temporada», sentenciaba.

Sobre esta nueva incorporación, Vázquez destacaba su conocimiento de la competición y un comportamiento que le permite ser un referente en el vestuario: «Laura es una jugadora con mucha experiencia ya en la Liga, que ha sido internacional y que puede ayudar en muchas facetas, ya sea en anotación, rebotes, saber estar e incluso ser ejemplo para las compañeras. Seguro que ayudará a las más jóvenes y a las novatas en esta Liga con su ejemplo en el día a día. En la pista, estoy seguro de que, dependiendo de lo que necesite el equipo, nos ayudará a ganar de uno u otro modo», certificaba.