Fuentesnuevas dedica marzo a la espeleología y al barranquismo Imagen de la presentación de las actividades. El centro cívico acogerá una exposición fotográfica, charlas y proyecciones que mostrarán las cuevas y barrancos desconocidos de la comarca del Bierzo ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 26 febrero 2018, 19:32

El Ayuntamiento de Ponferrada ha sido escenario este lunes de la presentación de las actividades que llevará a cabo en el mes de marzo el centro cívico de Fuentesnuevas, centradas en el deporte y en el turismo de aventura, y en concreto en el barranquismo y la espeleología.

El concejal de Deportes, Roberto Mendo, acompañó a los organizadores, Luis Antonio Santiago y Rebeca Núñez, quienes explicaron las actividades que se desarrollarán. La primera de ellas será una muestra de fotografías que se inaugurará el día 1 y permanecerá expuesta hasta el 26. Además, el 16 de marzo tendrá lugar una charla sobre los aspectos generales del barranquismo, a cargo de Edelmiro Rodríguez y Abel Pedreira (será a las 20:00 horas en el salón de actos), y el día 23 habrá proyecciones sobre los barrancos del Bierzo y del norte de España.

En ese sentido, Luis Antonio Santiago explicó que en la comarca no hay muchos barrancos, aunque sí destacó los de Carracedo de Compludo y Molinaseca. De lo que sí tiene el Bierzo son cuevas «muy chulas», «no son cuevas gigantes pero sí que alguna de las más bonitas de España tenemos la suerte de tenerlas aquí, tienen mucha belleza, como la del Despeñadero y la de Atenea, que para mi es una de las cuatro más bonitas de España», señaló, a la vez que reclamó más protección para ellas. «No están protegidas, en el Despeñadero hace años se intentó poner una puerta con cerradura pero hoy en día no existe ya y la otra no hemos divulgado donde está porque podríamos terminar con ella, es de bastante fácil acceso pero la conoce muy poca gente», concluyó.