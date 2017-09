Usuarios por la Sanidad invita al consejero a reunirse con los encerrados y conocer las necesidades reales del hospital Los encerrados cumplen 45 días de protesta en el hall del Hospital del Bierzo. Considera que Sáez Aguado «miente» al asegurar en el pleno de las Cortes que su Consejería está cumpliendo todas las mejoras acordadas CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 6 septiembre 2017, 11:26

La Asamblea de Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana invita al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, a reunirse con los encerrados para conocer de primera mano y con testimonios de pacientes las necesidades reales del Hospital del Bierzo.

El colectivo considera que Sáez Aguado «miente» al asegurar este martes en el pleno de las Cortes que su Consejería está cumpliendo todas las mejoras acordadas para el primer centro sanitario a excepción de la reducción de la lista de espera quirúrgica que confía en que se alcance en diciembre. Todo ello en respuesta a la pregunta formulada por la procuradora de Podemos, Lorena González, ante las reivindicaciones de los encerrados que cumplen este miércoles su día 45 de protesta.

«Le invitamos a que venga de incógnito a pasar un día con nosotros y que vea todas las quejas que durante el día entran de usuarios como nosotros y cómo funciona todo», explicó la portavoz de los encerrados, Carmen García. «Nos parece muy lamentable que en lugar de solucionar los problemas de la gente que los puso ahí y sólo van a inauguraciones, a comidas, a fotos guapas y no solucionan nada, mientras este hospital se está cayendo día a día», subrayó.

Desde la Asamblea insisten que las necesidades de personal del hospital son reales, lo que lleva, a su juicio, a que muchos enfermos tengan que volver a casa afrontando un viaje sin poder realizar las pruebas para las que tenían consulta. «Este hospital está mal atendido por falta de personal porque es un centro que sólo trabaja por la mañanas, está infrautilizado y hace venir a la gente de 62 kilómetros para nada», indicó González.

El colectivo considera que Sacyl «está manipulando todo» y lamenta que después de 45 días el gerente del primer centro sanitario de la comarca, José Antonio Visedo, todavía no se haya reunido con ellos. «Él dice que todo está bien, que no sabe qué hacemos aquí, pues que vea que todo no está bien, al revés, está todo muy mal y todavía peor».