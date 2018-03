Los trabajadores de la central de Anllares piden a Gas Natural que mantenga los empleos hasta el cierre final Imagen de la concentración a las puertas de la central del Anllares. Despedidos y plantilla acusan a la eléctrica de incumplir su palabra y piden que no haya más despidos E.JIMÉNEZ Jueves, 15 marzo 2018, 21:07

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado en la tarde de este jueves a las puertas de la central térmica de Anllares para protestar por el despido de nueve trabajadores de la contrata de limpieza, Masa Galicia, y para exigir a Gas Natural-Fenosa que mantenga el número de empleos hasta el cierre definitivo de la térmica.

Los trabajadores de la contrata consideran que la compañía eléctrica ha incumplido su palabra, que era mantener los empleos hasta que se consumieran las 17.500 horas de producción o se produjera el cierre en el año 2023. «Fue lo que nos prometieron y no han cumplido su palabra», aseguró José Crespo, representante de los trabajadores.

Es más, cree que ahora mismo no está justificado el despido de empleados porque la central está funcionando e incluso el mes pasado tuvieron que hacer horas extras y se contrató personal eventual, a su juicio, de manera «bastante inadecuada». «En el año 2015 se hizo un ERE de reducción y eso demuestra que no sobraba gente y entre 2015 y 2018 se tenían que contratar eventuales y esa es un poco la trampa que nosotros queremos denunciar. Están despidiendo a gente que lleva 38 años y se está contratando gente eventual, ellos quieren abaratar costes como sea», apostilló Crespo, quien quiso agradecer el apoyo de los bercianos, a través de las redes sociales, y la respuesta a la convocatoria de este jueves.

Un apoyo que quisieron mostrar de primera mano el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, o el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón. Este último, incidió en la apuesta de los socialistas por las térmicas, por el mantenimiento de la actividad y por la quema de carbón autóctono y considera que la Comunidad «no puede dejar colgados a trabajadores en su última etapa laboral». Asimismo, Cendón apuntó que se podría recuperar Anllaras puesto que al final es una decisión «que tiene que venir marcada por el Estado».

También estuvo presente en la concentración el alcalde de Páramo del Sil y diputado provincial Ángel Calvo, quien apeló al voto de los socialistas en el Congreso de los Diputados para apoyar el decreto que tiene preparado el ministro Nadal. «Todos sabemos que Podemos y Ciudadanos no apoyan esto, que no quieren centrales térmicas, que no quieren carbón, pero el PSOE, dando su apoyo al PP, hoy la lectura sería otra», apostilló, a la vez que concluyó asegurando que ya no le valen los dobles discursos, «uno aquí y otro en Madrid».