Tejeira denuncia «indefensión administrativa» ante los problemas de telefonía que lleva arrastrando desde abril Imagen de Tejeira. / Gaztelu La junta vecinal considera que tanto el Ayuntamiento de Villafranca como la Diputación y la Junta muestran una absoluta falta de interés por solucionar este problema ELBIERZONOTICIAS Villafranca del Bierzo Martes, 16 enero 2018, 20:36

La Junta Vecinal de Tejeira ha denunciado públicamente la «indefensión administrativa» en que se encuentra desde el mes de abril debido al «aislamiento tecnológico básico» en telefonía móvil y también la «falta de interés absoluto» por parte de las administraciones local, provincial y regional.

De este modo, asegura que el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo es conocedor de estos problemas desde hace meses pero aún así «mantiene una posición de inutilidad absoluta» y «no ha movido ni un solo dedo para intentar resolverlos». Por ello, la junta vecinal pide la destitución «fulminante» del concejal responsable y que el alcalde ponga todo su empeño en interceder con Telefónica «para resolver de una vez por todas una cuestión más política que técnica». «Se da la paradoja que el repetidor de telefonía móvil que da señal a la población de Tejeira es pagado íntegramente, junto con el recibo de la luz y el mantenimiento de la línea eléctrica, por dicha junta vecinal, con una población que no llega a las 45 personas y a dicho ayuntamiento solo se le pide que dé la cara para que los técnicos de telefónica se pongan manos a la obra», añade el presidente, Luis Manuel Prieto Gaztelumendi.

En cuanto a la Diputación de León, el presidente de la junta vecinal considera que «se pasa por el arco de triunfo» la resolución del Procurador del Común, que en su día dio la razón a una petición del grupo socialista villafranquino, de luchar por mantener comunicados a todos los pueblos de la Somoza Berciana «que sigue con este apagón inaudito y estúpido».

Por último, lamentan el «k.o técnico» que están sufriendo las cuatro empresas de turismo rural y servicios de Tejeira desde el mes de abril por falta de telefonía móvil y la pérdida de miles de euros «al no poder comunicarse con el mundo exterior y obligar a los vecinos a desplazarse durante más de 45 minutos para poder hablar con sus familiares y no tener acceso a la petición de horario para pedir vez en el médico de atención primaria en el centro de Villafranca ya que no sube a consultar a Tejeira». Por ello, pide al presidente de la Junta de Castilla y León que haga una colecta entre su equipo de gobierno para ayudar a estas empresas.