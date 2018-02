Suárez-Quiñones asegura que están avanzados los trámites de tres tramos de la autovía A-76 La carretera Nacional 120 comunica actualmente Ponferrada con Orense. / César Sánchez Para la procuradora socialista berciana Gloria Acevedo el proyecto se encuentra en «proceso de hibernación» ELBIERZONOTICIAS/ICAL Valladolid Martes, 20 febrero 2018, 19:48

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que están «avanzados los trámites» de tres tramos de la autovía Ponferada-Orense (A-76) y defendió que el actual Gobierno es el único que ha impulsado este proyecto, ante la acusación de la socialista Gloria Acevedo de que se encuentra en «proceso de hibernación».

Acevedo reclamó en su pregunta ante el pleno de las Cortes conocer las actuaciones que realiza la Junta para que el Gobierno central «desbloquee» las infraestructuras viarias y ferroviarias del Bierzo, donde se refirió a la A-76 y a la Alta Velocidad para que la comarca berciana no se quede aislada.

«Entiendo y disculpo su pasión, pero hay que tener memoria y precisión», replicó el consejero, que defendió que es este Gobierno el que impulsa esa autovía porque el anterior «no hizo nada», a la vez que recordó que una actuación así, cuando «no existía ningún dibujo», no se planifica de la noche a la mañana, que requiere unos trámites.

Suárez-Quiñones insistió en que este Gobierno es el «único que ha hecho un esfuerzo» y se refirió al primer tramo, entre Villamartín de la Abadía-Requejo, que contará con 35 millones, y a que están en trámite el segundo entre Requejo-A Veiga de Cascallá y el tercero entre éste y O Barco de Valdeorras.

«Si el anterior Gobierno hubiera empezado antes, otro gallo cantaría, pero estaremos vigilantes en el compromiso claro del Gobierno, que cumple», remató, después de escuchar a Gloria Acevedo que «no se atisba fecha de caducidad» en la A-76 que conectaría con la A-52 y el puerto de Vigo. «Más compromiso, no podemos quedarnos aislados», suplicó la procuradora.

Alta velocidad

Asimismo, Acevedo expuso que la conexión ferroviaria con Lugo y Monforte desde Orense, a través de la línea Madrid-La Coruña por Zamora, «supone aislarnos al Bierzo del trazado de la alta velocidad». Añadió que la elección de esa opción es fruto de la presión de la Xunta de Galicia al Gobierno. «Señor consejero, debe usted presionar y responsabilizarse para que en el Bierzo no nos quedemos aislados y debe usted buscar una solución para que haya una conexión ferroviaria de alta velocidad de Ponferrada y El Bierzo con León y con Galicia, a través del Manzanal», señaló.

Gloria Acevedo reseñó que las infraestructuras ferroviarias bercianas están «obsoletas» y que «es necesaria la creación de una línea de mercancías y pasajeros para comunicar Ourense y Ponferrada, a través de Monforte de Lemos y O Barco de Valdeorras». Argumentó que la ampliación del canal de Panamá «ha colocado a los puertos gallegos y portugueses como los mejor situados para que desembarquen las mercancías del otro lado del océano». La parlamentaria berciana recordó, en este contexto, el puerto seco de Toral de los Vados y el Cylog de Ponferrada.

También preguntó a Suárez Quiñones si conoce la entidad Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, que aglutina a alcaldes del norte de Portugal y de Galicia y cargos públicos de la comarca del Bierzo, y que se reunirán en breve con representantes de las instituciones europeas para tratar sobre las subvenciones en infraestructuras que se dotarán hasta el 2023. «Le requerimos su presencia, y queremos arrancarle hoy su compromiso de que asistirá a ese encuentro y que aunará esfuerzos para que en El Bierzo no sigamos perdiendo más trenes», alegó Acevedo. El consejero de Fomento no respondió a ninguno de estos requerimientos de la procuradora berciana.