Suárez-Quiñones afirma que la planta de biomasa de Cubillos del Sil cumplirá las normas y atribuye las críticas al desconocimiento El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. / R. Valtero El consejero lamenta que haya quien «no quiere ni oír las explicaciones» del proyecto que pondrá en marcha Forestalia ELENA F. GORDÓN León Martes, 30 enero 2018, 11:47

La planta de biomasa que la empresa Forestalia prevé construir en el municipio berciano de Cubillos del Sil con una inversión de cien millones cumplirá todos los requisitos medioambientales. Así lo remarcó hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en respuesta a las críticas lanzadas por algunos colectivos.

“No tiene ningún sentido pensar que una instalación de ese tipo no vaya a cumplir todos y cada uno de los requisitos medioambientales que exige la normativa internacional, europea, nacional y autonómica. De ninguna manera la Junta daría luz a un proyecto que supusiese una inseguridad, algo negativo para la ciudadanía, y, por tanto, eso no es así”, recalcó antes de añadir que, en caso contrario, no se permitiría su puesta en marcha.

Por eso, considera que la contestación social suscitada por el proyecto “hay que medirla en términos de desconocimiento, porque estamos totalmente convencidos de que cumplirá absolutamente todas las normas que garantizan la calidad del aire y que las emisiones que haya estén dentro de la norma, que es la que regula lo que se puede o no hacer y vela por la salud y el medio ambiente”.

Suárez-Quiñones lamentó que haya personas que “incluso no quieren ni oír cuando se dan explicaciones” y añadió que se ofrecerán todas las necesarias. También quiso incidir en los aspectos económico y medioambiental de la planta al incidir en que “esto es un objetivo de empleo, de actividad económica, que tiende a facilitar la limpieza de nuestros montes, que buena falta en la zona del Bierzo por los incendios forestales, que tiende a dar valor a esos montes para que no se quemen y, desde luego, tiende a dar actividad económica con respeto absoluto al medio ambiente y a la salud de las personas”.