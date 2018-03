UGT recuerda al Gobierno la gran deuda con las comarcas mineras y exige garantizar el futuro del carbón El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, comparece ante los medios de comunicación durante su visita a la capital leonesa. Junto a él, el secretario regional, Faustino Temprano. / Campillo Pepe Álvarez recuerda que el carbón y las energías limpias son compatibles y remarca que España no tiene por qué ser la «campeona» en el abandono de los combustibles fósiles y seguir el ejemplo de Alemania A. CUBILLAS León Miércoles, 14 marzo 2018, 16:58

UGT ha reiterado su apuesta contundente por el carbón nacional. En esta ocasión, la defensa la ha liderado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que este miércoles ha advertido en la capital leonesa que el carbón y las energías limpias “son compatibles y no hay por qué contraponerlas”.

Es más, ha remarcado que la continuidad del carbón y de las centrales eléctricas no sólo no es contrario con el respeto al Medio Ambiente sino que además permite contar con tarifas equilibradas, que permitan no sólo a unos pocos ciudadanos vivir en buenas condiciones y que las empresas consumidoras de energía mantengan los productos en el país.

Por ello, no entiende el interés de España por intentar ser la “campeona” en el abandono del uso de los combustibles fósiles en lugar de seguir el ejemplo de los alemanes, que siguen quemando y consumiendo carbón, demostrando “que es plenamente compatible con el desarrollo de nuevas tecnologías de energía limpia.

Ejercicio de memoria

Además, Álvarez emplazó al Gobierno a hacer un ejercicio de memoria y recordado lo mucho que han dado las cuencas mineras al país. “Si pudiéramos verlo en términos de deuda, una buena parte del desarrollo económico de España tiene una base en las extracciones de carbón”.

Por todo ello, el líder de UGT entiende que el país no puede mirar hacia otro lado sino tener un “compromiso con los mineros del carbón y el mantenimiento de las térmicas".

En cuanto a la provincia leonesa en general, manifestó que considera que debe llevarse a cabo un proceso de “reindustrialización o industrialización” que permita un desarrollo sostenible en el tiempo. “Habría que trabajar a fondo proyectos industriales”, concluyó.