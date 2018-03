El PSOE propone a la alcaldesa de Fabero para presidir Acom y el PP defiende apoyar a la de Brañuelas Interior de una mina. Los socialistas esperan que los populares acepten la propuesta tras poner en bandeja la dimisión de Pedro Monasterio como presidente de la Asociación de Municipios Mineros, pero Ángel Calvo critica que «no es una propuesta sino una imposición» N. BARRIO León Jueves, 8 marzo 2018, 19:38

Javier Alfonso Cendón tiene encima de la mesa la dimisión de Pedro Monasterio en la Asociación de Municipios Mineros de cara a desbloquear la elección de Mari Paz Martínez como presidenta de Acom. La alcaldesa de Fabero es la propuesta del PSOE de León, pero para hacerla realidad necesitarían del apoyo de dos tercios de Acom. Y no parece sencillo.

El paso dado por los socialistas leoneses no ha calado en el PP, que acusa a sus contrarios de «confundir el consenso con la imposición». En un comunicado, los populares señalan que, desde la última reunión formal mantenida el pasado 26 de febrero, «ningún representante del PSOE se ha puesto en contacto con la dirección del Partido Popular de León, por lo que no ha habido ningún movimiento por su parte para llegar a un consenso».

A escasas horas de celebrar la asamblea de Acom, que tendrá lugar este viernes a partir de las 12 de la mañana, el desbloqueo de la situación no parece cercano. Con la dimisión de Monasterio sobre la mesa, el popular Ángel Calvo entiende que «el movimiento se ha sido 24 horas antes de la asamblea, y a través de un comunicado de prensa, siempre y cuando las circunstancias los beneficien. Creemos que las dimisiones no se condicionan ni deben usarse como argumento para presionar».

Desde las filas populares se defiende que sea la alcaldesa de Brañuelas, Carolina López, «socialista y mujer», como afirman, la que sea presidenta ya que «tenemos el convencimiento de que sería una excelente candidata».

La postura de Cendón dista del comunicado del PP. «Nos dijeron que no podían darle su apoyo porque el Ayuntamiento de Fabero ya tiene a Monasterio como presidente de la Asociación de Municipios Mineros, por lo que Mari Paz no podía ser. Ahora con les ofrecemos la dimisión y veremos si la razón real del rechazo. No queda mucho tiempo para decidir y si no apoyan a la alcaldesa entraremos en gestora, lo que dejará claro que al presidente de la Diputación no le interesa el papel de León en Acom», señalaba Cendón.