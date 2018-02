El PSOE lleva al pleno de las Cortes la «parálisis» de las infraestructuras del Bierzo La procuradora Gloria Acevedo será la encargada de preguntar al consejero de Fomento. La procuradora socialista Gloria Acevedo interpelará este martes en la sesión de control al consejero de Fomento ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 19 febrero 2018, 16:59

Las infraestructuras pendientes de ejecución en la comarca del Bierzo tendrán una presencia destacada en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León. La procuradora del PSOE por León, la berciana Gloria Acevedo, interpelará este martes, en la sesión de control, al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, en una pregunta oral sobre la «parálisis total que sufren los proyectos de infraestructuras viarias y ferroviarias en la comarca del Bierzo», según palabras de la propia parlamentaria autonómica.

La llegada de la alta velocidad al Bierzo será uno de los asuntos que Acevedo llevará a la Cámara autonómica con el fin de que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera informe sobre las actuaciones que está realizando para lograr ese objetivo, sobre todo después de que se haya primado la opción zamorana como primera fórmula de conexión entre Madrid y Galicia.

Otro de los proyectos fundamentales para el futuro de la comarca del Bierzo por el que Gloria Acevedo preguntará al consejero de Fomento en el pleno de las Cortes es el de la autovía León-Orense. La procuradora socialista berciana recordará que la AP-76 «es fundamental para la supervivencia del Bierzo y así lo han manifestado la propia Junta de Castilla y León desde sus más altas instancias».

Acevedo reseñó que el objetivo de su interpelación al consejero Suárez-Quiñones no es otro que instar al Ejecutivo autonómico a que «cumpla su cometido para que el desarrollo de una comarca duramente castigada por crisis profundas, como la de la minería, no se vea interrumpido. El Bierzo no puede perder ni un solo tren».