El PSOE cambia el discurso local y defiende en Europa la necesidad de cerrar las centrales de carbón Central térmica de Cubillos del Sil. El eurodiputado José Blanco asegura que España tiene condiciones para liderar el impulso de energías limpias y lamenta que el Gobierno esté torpedeando decisiones empresariales sobre el cierre de centrales de carbón EFE Bruselas Jueves, 15 febrero 2018, 19:35

España tiene condiciones para liderar el impulso al desarrollo de las energías limpias, y ello, además, generando actividad económica y empleo, ha resaltado este jueves el eurodiputado socialista José Blanco en la tribuna Forum Europa.

Blanco se ha calificado en el cambio climático como "el principal" desafío de la humanidad, algo que "contrariamente a lo que podía parecer es "esperanzador" pues "hay un acuerdo general sobre esta realidad" y sobre "la necesidad de combatirlo" (Acuerdo de Paris de la ONU).

El eurodiputado socialista y exministro de Fomento en la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado que el coste global anual estimado de los desastres naturales asciende a unos 520.000 millones de dólares y que el número de refugiados supera los 65 millones de personas, la mayoría concentrados en zonas "críticas del cambio climático".

Naciones Unidas alerta, ha subrayado Blanco, que 250 millones de personas pueden verse desplazadas por su consecuencias para el año 2015 y el IPCC (el panel de experto de la ONU para estas cuestiones) ha alertado de "impactos generalizados de en los sistemas humanos y naturales", algo que es una realidad palpable, pues en 2017 hemos asistido a una de las temporadas de huracanes más devastadora.

Por ello, puede aunque haya quien no quiera afrontar esta realidad, sus consecuencias golpean cada día con más virulencia y cita como ejemplo el dato de que unos 400.000 europeos fallecen cada año de forma prematura por la contaminación del aire.

Tras destacar el logro que supone el Acuerdo de París ha reivindicado el papel de liderazgo de Europa y ha rechazado la autocomplacencia, frente a la que "se impone la autoexigencia", con iniciativas como el Paquete de Energía Limpia presentado por la Comisión en 2016 sin rebajar la "ambición" planteada por la Comisión.

"Las políticas respetuosas con el medio ambiente, no solo no frenen el crecimiento y la creación de empleo, sino que lo acelera" y en este sentido ha dicho que no puede entender "el empecinamiento del Gobierno español en medidas como el impuesto al sol".

Así se ha preguntado si "¿Es este el ejemplo de lo que quiere hacer el Gobierno cuando anuncia su Ley contra el Cambio Climático? Si hay un camino en la lucha contra el calentamiento global es justo el contrario".

El eurodiputado también se ha referido a la movilidad sostenible, ha defendido la "electromovilidad" para lo que "hace falta una red adecuada de puntos de carga", tras recordar los problemas de contaminación de ciudades como Madrid.

Blanco ha citado varios ejemplo de iniciativas europeas en materia de descarbonización de la economía, como la adoptada en COP23 de Bonn por más una veintena de países para el cierre de centrales de carbón.

"No así España, que no solo se ha quedado fuera de esa declaración, sino que está torpedeando decisiones empresariales sobre el cierre de centrales de carbón", ha enfatizado el europarlamentario socialista, quien ha recordad el reciente informe de la consultora Deloitte "que evidenciaba que, lejos de provocar una subida de la factura de la luz, la incorporación de renovables la abaratará hasta un 35% en 2030 (y hasta un 55% en 2050)".

Por sus características, España tiene condiciones para liderar el impulso al desarrollo de las energías limpias, y ello, además, generando actividad económica y empleo, ha insistido, pues en 2011 se llegaron a crear 130.000 empleos y hoy se han reducido a 75.000.

En su opinión existe la oportunidad de aprobar una regulación que realmente contribuya a lo acordado en París y que sitúe a Europa en el primer lugar mundial en el sector de las energías limpias impulsando el crecimiento ecológico.