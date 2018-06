UPL propone 125 millones en enmiendas para invertir en la despoblación y los regadíos de León Sandra Santos Los leonesistas consideran que son necesarias «medidas de discriminación positiva» para combatir la despoblación y cancelar el proyecto de las balsas para no acabar con el lúpulo en la zona del Órbigo I. SANTOS León Jueves, 14 junio 2018, 13:10

UPL ha preparado cinco bloques de enmiendas a los presupuestos generales del Estado por un montante total de más de 125 millones de euros. El partido leonesista ha presentado este jueves las 25 propuestas que serán defendidas por el senador de Compromís, Carles Mulet García. «Es el único que se ha ofrecido para ayudarnos, si lo hubieran hecho el PP o el PSOE también habríamos contado con ellos», ha explicado en rueda de prensa el representante en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos.

En un primer bloque de medidas han tratado el tema de la despoblación, en el que piden medidas de discriminación positiva como bonificaciones en el IRPF de los residentes en la Región Leonesa. También han solicitado 60 millones de euros para llevar a cabo un plan especial para el asentamiento de la población en el medio rural. Luis Mariano Santos ha insistido en la importancia de que «se empiece a invertir para revertir una situación lamentable».

Desde la UPL han recordado que León, Zamora y Salamanca son las provincias que «más población pierden» en el conjunto del país y han insistido de manera tajante en la necesidad de «medidas para

que se empiece a revertir una situación lamentable». En otro de los ejemplos que Santos ha explicado recordó como «León es, junto con Ourense, la provincia de España con menor población de 30 años».

Un sacrificio sin beneficio

«No podemos pedir esfuerzos y que no se desarrollen los regadíos de la provincia», ha criticado Luis Mariano Santos en relación a las balsas que se han anunciado en la zona del Órbigo. Desde UPL han pedido que «se modifiquen los regadíos de Payuelos» y ha recordado a la Ministra de Transición que «'ocupada de buscar la justicia social', tengan en cuenta que la justicia social también es que cambien el clima de una zona».

En este sentido, Santos no entiende cómo pueden «crear unas balsas que van a acabar con el único motor de la economía» de la zona del Órbigo, como es el lúpulo.

Industria y carbón

Luis Mariano Santos ha pedido «potenciar la Ciuden» y ha recordado que «tiene la posibilidad de destinar 6 millones» a potenciar la industria de Ponferrada. Más ayudas para la investigación en la Universidad de León y «para investigar nuevas formas de usar el carbón» que permitan a la provincia seguir creciendo.

«Cuando oigo a un Ministro hablar de justicia social, me pregunto donde estaba cuando se acabó con la cuenca de Sabero», ha criticado Santos quien ha reconocido que no espera «nada» del nuevo Gobierno. El leonesista ha explicado que considera que el nuevo Gobierno «es totalmente legítimo», pero ha recordado que no confía en que tomen medidas por León.

Potenciar el valor de León

En otro de los grupos de enmiendas UPL ha reconocido que «buscamos mantener las tradiciones y el potencial, por ello muchas medidas van relacionadas con la promoción de nuestros productos». El plan de Promoción de vinos de León, promoción del leones en la provincia, la feria de embutidos y carnes o la promoción de los quesos y las legumbres de la provincia.

Un total de 20 millones para la reparación de la A-66, de los cuales 4,5 irán destinados a la zona de León. Santos ha confiado en que no es necesario pedir más presupuesto cuando en las Cortes de Castilla y León se presentó una PNL que «todos los grupos apoyaron» para mejorar las infraestructuras y las comunicaciones de las tres provincias.