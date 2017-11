El presidente del Consejo arremete contra la Junta por la ausencia de la bandera de la comarca en la presentación de 'Bierzo Hub' El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, besa la bandera de El Bierzo durante su toma de posesión. / César Sánchez Courel confía en que «no vuelva a pasar» y que el Gobierno regional tenga en cuenta el hecho diferencial que reconoció hace 26 años CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 15 noviembre 2017, 12:38

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, ha arremetido hoy contra la Junta de Castilla y León por no incluir la bandera de la comarca junto a las de León, Castilla y León y España en el acto de presentación de la plataforma para dar impulso al sector agroalimentario 'Bierzo Hub'.

«El Consejo Comarcal representa a la comarca del Bierzo que está representada por una bandera que es la del Bierzo y efectivamente no fue un buen detalle por parte de la Junta obviar que un acto que se realiza en el Palacio de Canedo, en el municio de Arganza, comarca de El Bierzo, no tenga la bandera del Bierzo», explicó Courel.

Para el mandatario comarcal se trata de una situación que le choca especialmente cuando en el acto que estuvo presidido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, «el Consejo Comarcal, en la figura de su presidente, tenía un puesto importante dentro de la ubicación de personalidades y autoridades, por lo tanto sí fue un fallo», subrayó.

Courel aseguró que ya en el transcurso del acto desarrollado en el Palacio de Canedo manifestó de forma directa su malestar a los responsables de la Junta que tal y como señaló «nos pidieron disculpas y entendieron que había sido un error y prometieron que no volvería a pasar». Confía por ello en que esta situación «no vuelva a pasar», sobre todo en un acto que se desarrolla en la comarca y que está organizado por la Administración Regional que reconoció a la Comarca hace más de un cuarto de siglo.

«La Junta que precisamente nos ha dado esa competencia y ese hecho diferencial desde hace 26 años, organice un acto y no incluya la bandera del Bierzo no es un buen detalle», apuntó el presidente del Consejo, que tiene claro que al igual que el malestar de la institución berciana «a nadie le hubiera gustado que en ese acto no estuviera incluida la bandera de León, la de Castilla y León o la de España, por lo tanto la del Bierzo debería haber figurado también y es un error que, insisto, espero y deseo que no se vuelva a repetir», concluyó.