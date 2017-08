Ponferrada asumirá en «un mes» la gestión directa del servicio de basura si FCC no cumple el acuerdo Un operario de FCC realiza labores de limpieza en una calle de Ponferrada. La Comisión de Medio Ambiente dictamina que el compromiso se haga llegar a la empresa tramitado como una orden de ejecución CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 17 agosto 2017, 13:11

El Ayuntamiento de Ponferrada tiene previsto llevar al pleno ordinario de septiembre la municipalización temporal del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines si la empresa FCC no cumple el acuerdo aprobado por la Corporación que recoge los compromisos de mejor laboral para la plantilla. Esta es una de las opciones que estudia el equipo de gobierno que preside Gloria Fernández Merayo y que fue dictaminada favorablemente en la Comisión de Medio Ambiente celebrada este jueves con el fin de desbloquear la situación planteada y evitar 'in extremis' la huelga de basuras convocada para el próximo día 21.

De forma paralela, la misma Comisión ha dictaminado, además, que el acuerdo alcanzado se haga llegar a la empresa tramitado como una orden de ejecución del acuerdo, según explicó este jueves, el edil del área, Roberto Mendo. «Se le var a ordenar que cumpla estrictamente aquel acuerdo, que lo lleve a efecto, con dos variantes, si no lo cumple, la primera es que el Ayuntamiento va a habilitar la ejecución subsidiaria de ese compromiso y otra opción más es dar de plazo hasta el 30 de septiembre para que lleven a cabo ese acuerdo sino el Ayuntamiento asumirá temporalmente el servicio», indicó.

Mendo recuerda que FCC presta el servicio en la actualidad «con una orden de continuidad» ya que el contrato «ya no existe». Así mismo anunció que hará llegar el dictamen de la Comisión a los trabajadores del servicio y que confía en que los términos que recoge sirvan como punto de inflexión para desconvocar la huelga de basuras, teniendo en cuentan que el Ayuntamiento «ya no puede hacer más».

«Voy a hablar con ellos y les voy a transmitir lo que hemos decidido porque ya más no podemos poner encima de la mesa y si ellos deciden continuar más no vamos a poder hacer», insistió el edil. En este sentido, insiste en que lo que asume el Ayuntamiento «es lo que los servicios jurídicos y económicos pusieron encima de la mesa, y más cosas no pueden ser» a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al recurso presentado después de que el Juzgado de lo Contencioso Admnistrativo Número 2 de León desestimase el incidente de ejecución planteado por el consistorio a la sentencia del TSJ que anuló el contrato. «El tema está en el juzgado y estamos atados de pies y manos», aseveró

El concejal de Medio Ambiente confía, no obstante, en que finalmente la empresa cambie de actitud y cumpla el acuerdo alcanzado teniendo en cuenta que «no le supone ningún quebranto económico». De lo contrario se iría a la ejecución subsidiaria o en el plazo de un mes el Ayuntamiento asumiría la gestión directa del servicio. «Llevamos dos años con esta cruz y a ver si lo solucionamos de una vez», concluyó.