El pleno del Consejo aprueba una moción para pedir la ampliación del Centro de Alzheimer Imagen del pleno. Los consejeros piden que se construya un nuevo centro en la comarca, independientemente que sea en Ponferrada o en cualquier otro municipio ya que lo importante es «la atención a los enfermos» E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 20 octubre 2017, 21:17

El pleno del Consejo Comarcal celebrado este viernes ha dado luz verde por unanimidad a una moción presentada por Coalición por El Bierzo (CB) para instar a la Junta de Castilla y León para que inicie los trámites para la ampliación del Centro de Día de Alzheimer y la construcción de un nuevo centro de atención a estos enfermos. Iván Alonso, portavoz de CB, expuso que la comarca tiene una población cada vez más envejecida «y está habiendo una situación en Ponferrada con este centro que no es la adecuada». En ese sentido explicó que no dispone de instalaciones que puedan albergar un número creciente de enfermos que necesitan atenciones especializadas. Por ello, pidió el apoyo del pleno para conseguir que se adecue el que ya existe «pero también es necesario un nuevo centro que también tuviera talleres ocupacionales».

Los portavoces de Ponferrada en Común y Ciudadanos, Miguel Ángel Fernández y Rosa Luna respectivamente, se mostraron de acuerdo con el objetivo de la moción, aunque señalaron que el Alzheimer no solo afecta a personas mayores, ya que cada vez más «se rebaja la edad de la gente que sufre esta enfermedad».

Que se amplié el centro de día es una cuestión que tampoco puso en duda el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, pero no compartió que se solicite la construcción del nuevo en Ponferrada, ya que se podría hacer en cualquier otro municipio de la comarca, y más a través de una moción puesto que considera que «quien gobierna tiene que intentar abrir las puertas de las administraciones a las que se quiere solicitar esa ayuda, en este caso la Junta, y detraer estos compromisos con las partidas económicas precisas».

En la misma línea se expresó el portavoz del Partido Popular, Adolfo Canedo, quien también trasladó el apoyo de su grupo a la moción pero matizó que no estaban de acuerdo en pedirle a la Junta que el nuevo centro, de llegar a construirse, se instale en la capital del Bierzo. «No tiene que ser Ponferrada, el resto de municipios también tienen derecho», señaló Canedo.

Por último, Mari Paz Martínez, portavoz del PSOE en esta sesión plenaria, indicó que lo principal es «la buena atención de los enfermos sea en Ponferrada, en Cacabelos o en Fabero».

Ante las dudas planteadas por algunos consejeros sobre si la moción estaría más diseñada para el pleno de Ponferrada y no para el del Consejo, el presidente comarcal, Gerardo Álvarez Courel, quien explicó que «si afecta al Ayuntamiento de Ponferrada, quien tiene que hacer esa pelea es el ayuntamiento del lugar en el que se encuentra pero lo que si podemos hacer nosotros es mostrar el apoyo de toda la comarca para que en la carta de presentación que tenga el Ayuntamiento cuando vaya a la Junta a solicitar eso, tenga el apoyo del Consejo».

Con todo ello, Iván Alonso accedió a modificar el texto de la moción en el apartado en el que se solicitaba un nuevo centro en Ponferrada porque «para nosotros todos los ayuntamientos del Bierzo son iguales, no hay hay municipios pequeños y grandes, todos son iguales».

Nuevas pistas de atletismo en el Colomán Trabado

La sesión plenaria también aprobó por unanimidad otra moción de CB para instar a la Junta a la construcción de nuevas pistas de atletismo en el Colomán Trabado de Ponferrada, ya que las actuales solo cuentan con seis calles, cuando para competiciones oficiales son necesarias ocho, y están en muy mal estado.

En este punto, tanto Samuel Folgueral como Adolfo Canedo apuntaron que era otra moción de ámbito más local y no comarcal. «Que necesitamos empujón del Consejo, lo entiende así pero desde luego esta es una petición del Ayuntamiento en la cual si tiene medios debería dotar una partida», aseguró el portavoz de USE, quien añadió que existen otras fórmulas para pedir subvenciones y que no tiene que ser solo a la Junta. Por su parte, Canedo indicó que «aquí representamos al Bierzo, no venimos a duplicar el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. Esto es cuestión del gobierno de Ponferrada y allí se tiene que resolver».

Ante esto, Iván Alonso reprochó al portavoz popular que criticara que la moción es de ámbito local «cuando usted trae una de ámbito nacional» y añadió que este texto en concreto también se debatirá en el pleno de la Diputación de León.

Otras mociones

Además, se aprobaron otras mociones como la presentada por Ciudadanos para solicitar a la Junta la renovación de la señalización de la explotación romana de oro de La Leitosa y el arreglo de la pista existente; otras dos del PSOE, una relativa a la viabilidad del sistema de pensiones y otra sobre el pacto de Estado contra la violencia de género; y por último una del PP de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho.

Por último, en el turno de ruegos, USE Bierzo pidió una muestra de apoyo por parte de la institución comarcal al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo tras las declaraciones del secretario provincial de Asaja en las que ponía en duda tanto las cifras de las pérdidas en la cosecha de uva como el origen de lo que será la añada 2017. Asimismo, solicitó un rectificación de Asaja.