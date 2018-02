La plataforma sanitaria culpa a los «contratos basura» que ofrece Sacyl la falta de especialistas en el Hospital del Bierzo Hospital del Bierzo. Exigen condiciones «aceptables» y «estables» para la llegada de nuevos profesionales que permita abrir las citaciones en las especialidades que acumulan mayor lista de espera CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 14 febrero 2018, 11:13

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana achacó hoy la falta de especialistas en el Hospital del Bierzo a los «contratos basura» que ofrece la Gerencia Regional de Salud a los profesionales para desarrollar su actividad laboral en el primer centro sanitario de la comarca.

«No sabemos si es que no buscan adecuadamente o porque ofrecen unos contratos que son ruinosos, por lo que si a un profesional se le ofrece un contrato de unas pocas semanas o unos pocos meses no le compensa probablemente desplazarse hasta aquí y prefiera buscarse un contrato que le ofrezca una vida laboral más estable que la que le ofrecen en el Hospital del Bierzo», explicó su portavoz, Plácido Martínez.

El colectivo asegura que la respuesta de la Junta a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León asegurando que no se abren citaciones por falta de especialistas «no es nueva» ya que «llevamos meses y meses reivindicando esto».

La solución, a su juicio, pasa por ofrecer contratos «aceptables» y «estables» que estén «al nivel de los profesionales que se requieren». Considera que si la Gerencia Regional de Salud no es capaz de dar solución a este problema «es que no pone voluntad o que no tiene capacidad». «Al gerente le pagan para que resuelva ese problema y si no es capaz de hacerlo váyase, pero no se puede decir que tengo dificultades en el trabajo, porque en cualquier otro trabajo le hubieran despedido ya», subrayan.

La Junta confirmó por escrito a una pregunta formulada por Cs que a 1 de noviembre no estaban abiertos los dietarios de las especialidades de Oftalmología, Traumatología, Urología, Radiología, Gastroenterología, Dermatología y Cardiología, precisamente áreas que acumulan una mayor lista de espera. «Si se cierran las agendas en noviembre todos los pacientes que tenían que estar operados o atendidos durante ese año tendrán que esperar al siguiente y así se van engordando listas de espera», indican.

Contra la externalización

Lamentan, por ello, que la única solución que encuentra la Administración regional sea la externalización, algo que entienden que «no soluciona el problema, sino que pone un parche que encima significa una mayor privatización y debilitación de la sanidad pública», insisten.

La plataforma sanitaria del Bierzo trabaja de forma conjunta con el resto de colectivos de Castilla y León para conseguir que los grupos políticos en las Cortes Regionales se unan para presentar una moción instando a la Junta a que rectifique sus políticas en materia de sanidad.