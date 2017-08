La Plataforma pro Sanidad valora el cambio de rumbo de Sacyl pero cree que «queda mucho por hacer» Manifestación en defensa de la sanidad pública del Bierzo. / César Sánchez El colectivo cree que es «un primer paso» y pide una actuación contundente para reducir las listas de espera CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 30 agosto 2017, 10:57

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana aplaude los objetivos cumplidos por Sacyl durante los últimos cinco meses para mejorar la sanidad de la comarca pero entiende que «es sólo un primer paso» y que «todavía queda mucho por hacer».

El colectivo valora positivamente que la Gerencia Regional de Salud «empiece a tomar un nuevo rumbo para corregir la nefasta situación de la sanidad pública en El Bierzo». En este sentido, destaca el incremento de partidas presupuestarias o la próxima apertura de los dos nuevos quirófanos en el hospital, si bien recuerda a Sacyl que los compromisos que arrancaron en el mes de abril en la reunión mantenida en Valladolid con su responsable, Rafael López, «no coinciden exactamente con los suyos».

El portavoz de la Plataforma, Plácido Martínez, pone sobre la mesa otras reivindicaciones «que estaban fuera de esa lista y que siempre hemos reivindicado», como como la falta de sustitución de médicos en los consultorios de los pueblos e incluso en el primer centro sanitario de la comarca. Un incremento de personal que entiende que se hace todavía más necesario una vez que entren en funcionamiento los dos nuevos quirófanos del hospital

«La dificultad empieza cuando estén esos quirófanos, hace falta personal para atenderlos y la gerencia siempre ha reconocido que tiene muchas dificultades para contratar», resaltó Martínez. Una situación que desde la Plataforma achacan a «la clase de contratos que ofertan a los profesionales».

Respecto a la reducción de las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas, recuerdan el compromiso de Sacyl de mantener una nueva reunión tras el verano para valorar su cumplimiento. Entienden que la solución no pasa por concertar intervenciones con clínicas privadas sino «poniendo a funcionar al hospital al cien por cien y para eso hace falta contratar, no sirve con externalizar porque es un parche que no beneficia en absoluto a la sanidad pública», concluyen.