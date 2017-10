Las plantillas de Uminsa y HBG esperan que el acuerdo con Asturleonesa abra el camino en Compostilla al resto de mineras Los trabajadores de Uminsa y HBG durante una concentración ante la central térmica de Compostilla. / César Sánchez Los trabajadores se concentran hoy de nuevo ante la térmica de Cubillos del sil para que Endesa recupere la entrada de carbón nacional en la central CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 5 octubre 2017, 10:35

Los trabajadores de las empresa Uminsa e Hijos de Baldomero García confían en que el acuerdo alcanzado entre Endesa y la Compañía Minera Asturleonesa marque el camino para cerrar la entrada de carbón nacional con el resto de compañías. Así lo ha puesto de manifiesto el responsable autonómico de minería del sindicato UGT y presidente del comité de empresa de Uminsa, Jorge Díaz, durante la concentración que protagonizan de nuevo las plantillas ante la central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil para bloquear la entrada de mineral extranjero.

«Los administradores concursales están en negociación contínuas pero no han llegado todavía a ningún tipo de acuerdo», indicó Díaz, que insistió en que «mientras no se recupere el suministro de carbón nosotros vamos a seguir aquí, no vamos a tirar la toalla».

Los mineros reconocen que «nos da un poco de esperanza» el hecho de que Endesa haya dado luz verde a la entrada de mineral de Asturleonesa «porque tiene que empezar con una y acabar con otra. «Nosotros tenemos esa esperanza de que se afiance el acuerdo nuestro, pero cada empresa tiene su peculiaridad y lo que vale para uno no vale para otro y cada uno pondrá sus premisas», subrayó.

Las plantillas de Uminsa y HBG volverán de nuevo este viernes a concentrarse ante la térmica de Compostilla para reclamar la recuperación del suministro de mineral. Unas protestas que mantendrán hasta que no se cierre un acuerdo entre los administradores concursales y Endesa y que no dudarán en recrudecer en el caso de que no se alcance una solución.

Los mineros se han mostrado satisfechos por el apoyo de los grupos políticos a través de la moción aprobada por las Cortes regionales que respalda el mantenimiento de las empresas mineras. «Todo el mundo está moviendo ficha a favor nuestro y es de agradecer», indicó el responsable regional de minería de UGT y presidente del comité de empresa de Uminsa