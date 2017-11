Piden al Ayuntamiento de Cubillos que se posicione en contra de la planta de biomasa en El Bayo Polígono de El Bayo, en Cubillos del Sil. La asociación La Meda exige a todas las administraciones un principio de prevención y que no permitan aumentar los riesgos contra la salud «de un proyecto que solo beneficia a unos pocos» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 17 noviembre 2017, 17:41

La Asociación Socio-Cultural La Meda ha solicitado al Ayuntamiento de Cubillos que adopte una oposición «activa» contra la planta de biomasa prevista en el polígono de El Bayo,así como que contrate los servicios jurídicos necesarios para investigar el proyecto, ya que consideran sospechoso que sea una empresa -Fuerzas Energéticas del Sur de Europa- creada hace ocho meses y con 3.000 euros sea la promotora del mismo.

De este modo, el colectivo insta al consistorio a impedir su instalación «con todas las herramientas jurídicas a su alcance, ya sea por competencias municipales o por aquellos acuerdos vinculantes que haya adoptado en la entrega de los terrenos del polígono, para prevenir el abuso de que instalen en el Bierzo todas aquellas industrias que, por nocivas y contaminantes, son rechazadas en el resto de Castilla y León».

Y es que para la asociación, la promesa de 36 puestos de trabajo no compensa «los abusos contra el patrimonio común y particular de muchos vecinos de Cubillos del Sil que se van a realizar para favorecer los intereses económicos de una eléctrica». Así como tampoco «el incremento de los riesgos contra la salud en una población a la cabeza de algunos tipos de cáncer, como la leucemia, por la colocación de una nueva incineradora a menos de 1,5 kilómetros de muchas viviendas». Por ello, exigen a todas las administraciones un principio de prevención y que no permitan «aumentar los riesgos contra la salud por un proyecto que solo beneficia a unos pocos».