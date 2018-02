CB pide al Consejo que lidere una plataforma para impulsar y reivindicar proyectos estratégicos El portavoz de CB, Pedro Muñoz, y el vicepresidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Iván Alonso, durante su comparecencia. Los bercianistas recuerdan los «incumplimientos» de los grandes partidos con la comarca con proyectos como el AVE ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 8 febrero 2018, 12:36

El portavoz de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, pidió hoy en rueda de prensa la unidad de todos los partidos y colectivos sociales y económicos bercianos para impulsar los proyectos estratégidos desde una plataforma unitaria liderada por el Consejo Comarcal.

“Coalición por El Bierzo propone que desde hoy mismo todas las fuerzas políticas con y sin representación, así como todos los colectivos sociales y económicos, organizaciones empresariales y sindicales, etc, constituyan una plataforma en el seno del Consejo Comarcal de El Bierzo para poner en común todas las propuestas de desarrollo, comunicaciones, sobre todo el AVE, pero también la A-76, así como otros proyectos estratégicos”, señaló Pedro Muñoz.

Respecto al AVE, Muñoz recordó todos las promesas e incumplimientos de los grandes partidos, lo que demuestra su incapacidad para desarrollar de forma unilateral propuestas para El Bierzo. “Ya se sabía que el AVE no iba a llegar a esta tierra, por lo que ahora no podemos hacernos los ofendidos. Tenemos que presionar con una sola voz y un esfuerzo conjunto para que El Bierzo no sea aislado y olvidado”, aseguró Muñoz.

Otro de los proyectos estratégicos que, según el representante de CB, deben ser apoyados de forma unánime es el de la zona franca en el polígono del Bayo, una propuesta de Coalición que en su día fue ignorada y hasta objeto de burla y que sin embargo en otros lugares, como León y recientemente Burgos, ha sido muy bien acogida y ya cuenta hasta con financiación pública. “Vaya, una vez más resulta que sí se podía y no era una ocurrencia absurda, y no sólo se podía, sino que la Junta y el Gobierno central pueden otorgar financiación a fondo perdido”. Muñoz recordó que se ha perdido un tiempo precioso, porque Coalición por El Bierzo ya presentó mociones en diversas administraciones para instar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno central a promover y desarrollar este proyecto: “pido a todos un esfuerzo para no tomarse esto a broma. La misma plataforma que reivindique el AVE debe comprometerse en esta iniciativa y en otras como ésta”.

Pedro Muñoz también hizo hincapié en la necesidad de que la plataforma apoye las iniciativas de investigación sobre el grafeno y otros materiales en la línea de las mociones presentadas ya hace dos años por Coalición por El Bierzo, proponiendo las instalaciones de Ciuden como el lugar idóneo para albergar dicha investigación.

El portavoz bercianista también se mostró crítico con la formación Podemos, que hace unos días presentó en Castilla y León una iniciativa para que se investigue la viabilidad de extraer grafeno del carbón, “no por robar la idea a Coalición por El Bierzo, sino por pervertir esa idea al asegurar, de forma demagógica, que será la panacea y la salvación de las cuencas mineras”. Según el portavoz de Coalición, no se puede prometer eso, porque puede causar una gran frustación en el sector minero y en las cuencas. Primero hay que investigar y luego ya se verá qué se desprende de dicha investigación.

Sede de la Fundación Icamcyl

Muñoz incidió en el debate sobre la sede de la Fundación Icamcyl, recordando que se trata de una institución que tiene como objetivo contribuir a fortalecer el tejido industrial de Castilla y León, a través del desarrollo de una estrategia de especialización inteligente en la gestión de los materiales y materias primas, apoyando la investigación para desarrollar el potencial de los recursos energéticos derivados de materiales como el wólfram, el carbón o la pizarra y desarrollando la investigación en nanotecnología, nanociencia, materias primas en general, ciencia de los materiales y transferencia de conocimiento científico y tecnológico de cyl así como la formación de capital humano especializado.

Pidió, además, que la futura plataforma reivindique para El Bierzo, concretamente para las instalaciones de Ciuden, la sede tecnológica de esa fundación, porque hay riesgo de que se pueda ir al parque tecnológico de León.

Muñoz reclamó, asimismo, un plan estratégico integral para El Bierzo y que todos los partidos grandes y pequeños y colectivos sociales y económicos grandes y pequeños se comprometan a apoyarlo y a defenderlo al margen de cualquier estrategia política y cálculo electoral, “porque el futuro económico y el desarrollo de El Bierzo ya no están para esas rivalidades”.

Los bercianistas anunciaron que ya ha mantenido conversaciones en este sentido con el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, y con el vicepresidente, Iván Alonso, presente en la rueda de prensa de hoy, para poner en marcha esta iniciativa. “Coalición por El Bierzo estará en esa plataforma y pide a todos que se integren en ella y la apoyen e impulsen con todas sus capacidades”.

“Si el AVE llega, si se investigan las posibilidades del grafeno y de otros materiales a través de la Fundación Icamcyl y si se dota a esta comarca de una zona franca, pero, sobre todo, si todos somos capaces de cooperar y empujar unidos hacia la consecución de estos objetivos, no tengo duda alguna de que El Bierzo saldrá adelante y tendrá una gran oportunidad de futuro”, recalcó.