IU denuncia «amenazas» a los trabajadores de la Residencia El Santo de Bembibre

Izquierda Unida de Bembibre ha denunciado este viernes, a través de un comunicado, la «mala gestión» por parte de la dirección de la residencia de mayores El Santo de la capital del Bierzo Alto, con actuaciones «a veces despóticas» sobre los trabajadores, lo que ha llevado a que algunos se sientan «amenazados y coaccionados». «Eso nadie lo puede rebatir, solo hay que ver los conflictos judiciales que han surgido sobre esta dirección y los que posiblemente vendrán», aseguran desde IU.

La formación señala que la dirección ha llegado a situaciones como «intentar imponer una sanción a una trabajadora siendo revocada por el juzgado, provocando en ella una I.T. por acoso; cesar a una trabajadora el mismo día que presenta una baja médica siendo revocada esta decisión por la dirección regional de Clece en Valladolid, y volver a cesar a esta trabajadora ocultando las intenciones de cese engañando, amenazando y acosando a la trabajadora; presionar a empleadas para que acudan a servir la comida en la fiesta del botillo de la residencia cuando ese extra se supone que es voluntario».

También denuncian que se presiona a trabajadoras con llamadas cuando están en periodos de baja, que a veces no se comunica con tiempo el cese en el puesto de trabajo o no se da la documentación necesaria al finalizar el contrato o «amenazas con que no volverán a encontrar otro empleo en ninguna empresa del grupo Clece».

Todo ello, IU considera que es de «extrema negligencia y gravedad» en cualquier empresa y más en un servicio social público, gestionado por una empresa como Clece «que tiene entre sus normas de funcionamiento un Código de Principios Éticos que obliga y rige la actuación dentro de dicho grupo empresarial, tanto a trabajadores como a directivos, y que en el caso de la dirección de la residencia de El Santo se contravienen dichos principios éticos en gran parte de sus puntos».

Por otra parte, a la formación le llama la atención que una residencia que cuenta con 113 residentes, de los cuales unos 54 son válidos y unos 60 asistidos, a veces queden solo dos trabajadoras en prácticas por la noche.

Por todo esto y después de intentar todas las formas de negociación y viendo que ha sido adjudicada de nuevo a la misma empresa, Izquierda Unida pide al alcalde de Bembibre que sea mediador en esta grave situación.