La secretaria del Círculo Podemos en Carracedelo presenta su dimisión y se da de baja como militante

La secretaria General del Círculo Podemos en Carracedelo, Francisca García, ha presentado su dimisión y ha solicitado su baja como militante debido a la «desilusión» que le ha provocado el comprobar que «el partido de la 'esperanza' se ha convertido en un partido más, al uso de los existentes», explica en la carta remitida al secretario general autonómico de la formación morada en Castilla y León, Pablo Fernández.

García considera que en el partido en el que se afilió con «ilusión» «no existe la transversalidad» y critica el hecho de que se haya «radicalizado» que deja escaso margen de maniobra a los Círculos convirtiéndose en «centralizado y controlado por los de siempre, que designan cargos una gran parte a dedo, a gente en su mayoría ávidos de buscar un sillón y no de servir al pueblo», añade en el escrito.

La ya ex secretaria del Círculo Podemos en Carracedelo asegura que «por coherencia» ya no puede «pedir a mis convecinos que hagan algo en lo que ya no creo», explica. De este tiempo al frente de la formación en el municipio se lleva «el conocer a muchos compañeros desinteresados que han trabajado por un ideal, sin mirar horas, desplazamientos, trabajos», muchos de los que asegura que ya no están en el partido.