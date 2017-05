PAH Bierzo lamenta las resoluciones de la Audiencia Provincial sobre el IRPH

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la comarca del Bierzo ha lamentado este viernes que los casos que acuden a la Audiencia Provincial por la cláusula del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) se están perdiendo por parte de las familias afectadas. De hecho el colectivo considera que es una cláusula «super abusiva» que sí se está ganando en otros puntos de la geografía española, como por ejemplo Guipúzcoa, Barcelona o el sur del país, pero que en Castilla y León «no está siendo receptiva», explicó Flor Álvarez, presidenta de la plataforma.

En ese sentido, no entiende las causas que se dan en la comunidad para que todos estos casos no se ganen, «quizás sea el juez, no sabemos, pero es una pena que en Castilla y León no sean receptivos», lamentó.

Por ello, la PAH se ha puesto en contacto con dos abogados de San Sebastián, Maite Ortiz y José María Erausquin, «que las están ganando todas allí», y que han acudido este viernes a Ponferrada para ofrecer una conferencia para darles una buena estrategia a los afectados de la comarca.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el IRPH es «un índice "fabricado" por los propios bancos, ya que se elabora según los préstamos que conceden. Como consecuencia, no refleja fielmente la evolución de los tipos de interés y siempre ha estado mucho más alto que el Euribor».

En cuanto a las cláusulas suelo, Flor Álvarez aseguró que éstas paralizan desahucios. Es más, señaló que en lo que va de año no se ha producido ningún desahucio en la comarca berciana, aunque hay uno programado para el 5 de julio que ya está en vías para su paralización, siendo la sexta vez que lo consiguen. De las ochenta familias que están en la plataforma «todas están en sus casas. Estamos bien en ese aspecto».