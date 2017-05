The Morgans prepara nuevo disco

The Morgans no realizará gira de conciertos en el presente año pero sí habrá dos ocasiones de verlos sobre el escenario. La primera este sábado, 20 de mayo, en O Barco de Valdeorras (Ourense), dentro de la programación de sus fiestas, y la segunda el 13 de agosto en Villablino en las pruebas del Campeonato del Mundo de Patines en Línea.

En la actualidad el grupo berciano se encuentra encerrado en su local de ensayo dando forma a los temas que compondrán su próximo trabajo, que saldrá a la luz en 2018.

La pre-producción de los nuevos cortes correrá a cargo de Ramiro Nieto (The Right Ons, Zahara, The Bellrays, Fuzztones...) y será grabado entre septiembre y octubre de este año, bajo la batuta de Paco Loco en sus estudios del Puerto de Santa María (Cádiz), gurú del sonido Indie que ha trabajado con artistas tan prestigiosos como Bunbury, Lori Meyers, Neuman o Nacho Vegas, entre otros.