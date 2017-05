La Plataforma en Defensa de la Sanidad exige a Sacyl que mantenga disponibles todas las camas del hospital

La Plataforma en Defensa de la Sanidad del Bierzo exige a la Gerencia Regional de Salud que mantenga disponibles todas las camas del Hospital del Bierzo, todo ello después de conocer la denuncia pública de la Junta de Personal que desveló la intención de la gerencia de cerrar 126 camas así como la reducción de la plantilla de cara al verano.

«Exigimos que estén disponibles todas las camas, como venimos reclamando desde el principio de esta plataforma y de las movilizaciones», indicó el portavoz del colectivo, Plácido Martínez. Desde la plataforma se muestran totalmente «en contra del cierre de camas porque siempre hemos entendido, tal y como dice la Organización Mundial de la Salud, que el número de camas disponibles tiene que estar en función de la población y no en función de que haya o no necesidades puntuales». «No se pueden estar abriendo y cerrando como si fuera un hotel», subrayó Martínez.

La plataforma teme también que Sacyl pueda materializar finalmente de cara al periodo estival el recorte de la plantilla porque entienden que es una medida que se pondría en marcha de forma paralela al cierre de camas, tal y como ha ocurrrido en anteriores ocasiones. «Se trata de ahorrar dinero por todas partes», explicó su portavoz. «Ahorrar dinero significa que la gestión es de menor calidad cuando la sanidad pública tiene que tener una calidad mínima y como ellos buscan ahorrar dinero con recortes y demás van a echar personal».

Los representantes del colectivo recuerdan que esta es «es una de las reivindicaciones ya históricas, que no se cierren las camas y que no se despida personal sino que se mantenga el necesario», ya que consideran que «las plantillas tienen que estar completas» porque «no se puede salir de una guardia y salir trabajando, porque tienes derecho a descanso, no se pueden cerrar consultorios en los pueblos, tienen que tener un servicio acorde al nivel de país que tenemos», aseveran.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo confía en que Sacyl finalmente no lleve a cabo estos recortes anunciados por la Junta de Personal máxime cuando «el gerente regional se comprometió por escrito a aumentar el presupuesto y la contratación», señaló Plácido Martínez, que anunció una reunión del grupo de trabajo de cara a la próxima semana para valorar la situación planteada.