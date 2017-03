La UME se desplaza a Villar de Otero donde pasará la noche como precaución para evitar un conato de incendio

El alcalde de Vega de Espinareda, Santiago Rodríguez, explicó a última hora de este miércoles que la situación en Villar de Otero «está controlada». Se han conseguido alejar las llamas del pueblo, donde se ha desplazado la Unidad Militar de Emergencias (UME), y según aseguró el regidor, no se llegó a desalojar a los seis vecinos que allí viven. «La situación está controlada, está la UME un poco de retén para evitar un posible conato y que no vuelva a levantar. El pueblo no se llegó a desalojar y no tiene problemas en este momento», indicó.

Asimismo Rodríguez señaló que la Junta de Castilla y León tiene previsto bajar al 'nivel 1' de peligrosidad el incendio, aunque de momento permanece en el 2.

Precisamente el delegado territorial de la Junta, Guillermo García, fue el encargado de declarar dicho nivel a las 18:15 horas de este miércoles por la cercanía de las llamas a las viviendas de Villar de Otero, constituyendo así el CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado).

A la zona se desplazaron numerosos medios para su extinción. Son, en concreto, dos helicópteros Kamov con capacidad para 3.000 litros, dos brigadas helitransportadas con dos helicópteros, otro de coordinación, dos hidroaviones, tanto del servicio de extinción de la Junta como del Ministerio, dos agentes medioambientales, una cuadrilla de tierra, tres autobombas y un bulldozer.

Guillermo García indicó, durante una visita a Priaranza del Bierzo, que el incendio se inició en un lateral de la carretera y el viento, además de complicar su extinción, estaba llevando el fuego hacia una zona de pinar. «Vamos a atajarlo lo más pronto posible y con los mayores medios que podamos disponer en estos momentos», aseguró.

El delegado territorial sospecha de la intencionalidad del incendio porque «¿cuántos incendios hay por un rayo o por la fuerza de la naturaleza? Muy pocos», pero prefiere ser cauto ya que «tampoco sabemos si es una negligencia pero que es la mano del hombre la que prende estos incendios no cabe duda. Además viene acompañado de una climatología primaveral, con falta de agua y mucho viento, todos los factores que producen este tipo de situaciones», apostilló.

Seis incendios más en la comarca

Vega de Espinareda no ha sido el único municipio berciano afectado por el fuego en la jornada de hoy. La comarca registró hasta seis focos más en Palacios del Sil, Sorbeda (Páramo del Sil), Fontoria (Fabero), Congosto, Borrenes y Balboa.