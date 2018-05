Muñoz desvela el intento de USE de desalojar a CB del gobierno del Consejo Comarcal y «ahora» del de Ponferrada El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez, (D) en un acto de la institución junto al vicepresidente y portavoz de CB, Iván Alonso. / César Sánchez El portavoz municipal bercianista asegura que la maniobra de Folgueral en la institución se produjo «hace un año» y que fue el presidente, Gerardo Álvarez Courel, el que la rechazó CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 29 mayo 2018, 14:38

El portavoz municipal de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, desveló este martes el intento de Unidad Social de Electores Bierzo (USE) de desalojar a los representantes de la formación del Consejo Comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada. «Hace un año nos intentaron desalojar del gobierno del Consejo Comarcal por un motivo que por ahora no voy a contar», indicó Muñoz, que avanzó los contactos mantenidos esta misma mañana con el presidente de la institución, Gerardo Álvarez Courel, para comunicarle su decisión de hacer público este hecho.

Sin querer entrar en detalles concretos, el bercianista explicó que se trató de una situación que se produjo «hace un año» en la institución comarcal, en la que el bercianista Iván Alonso obstenta la vicepresidencia, y debido a «un motivo que más valdría que no contara», indicó. En este sentido, denunció el «chantaje» de USE para acabar con su presencia en el gobierno de la cámara comarcal y aseguró que fue el propio presidente «que todavía es una persona decente», subrayó, el que se negó a aceptar esta propuesta. «Intentaron desalojar a Coalición por El Bierzo del Consejo Comarcal para que los representantes de USE ocuparan nuestro sitio», insistió.

Una acción que a juicio del portavoz municipal de CB desde la formación que pilota Samuel Folgueral pretenden ahora llevar a cabo «ahora también en el Ayuntamiento de la capital berciana. En este sentido, Muñoz cree que en este caso quizá «tengamos que contar los motivos por lo que quieren intentar», recalcó.

El también concejal de Bienestar Social en Ponferrada señaló que este es sólo «el aviso que les voy dejando». Preguntado sobre si la causa pudiera estar en un supuesto pacto entre el PP y USE para sacar adelante los presupuestos, Muñoz se mostró esquivo. «Eso que lo conteste el PP y ellos, si han tenido esas conversaciones son ellos los que lo tienen que contestar», concluyó.