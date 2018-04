USE muestra su rechazo al «olvido» del Bierzo en los PGE Imagen de algunos de los representantes de USE Bierzo. Considera que los 3.000 euros que se consignan para la Ciuden son solo «la punta del iceberg» en la «nula intención del PP de sostener alguna propuesta que suponga desarrollo para la comarca» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 4 abril 2018, 18:20

USE Bierzo ha mostrado su «absoluto rechazo» al «olvido» que sufre la comarca del Bierzo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado ayer por el ministro Montoro, especialmente en el apartado «más sensible para la supervivencia económica del Bierzo», ya que además de recibir el hachazo a las partidas meramente numéricas la minería o la esperanza de que un verdadero sector industrial le suceda es víctima de la hipocresía política del Partido Popular». En ese sentido, la formación liderada por Samuel Folgueral cree que el PP prefiere que la población «nos resignemos al recorte de las partidas asignadas al sector minero o al engorde de los prepuestos con lo que no se ha invertido el año anterior» y por ello, los 3.000 euros destinados a la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) son para ellos «la punta del iceberg» en la «nula intención del PP de sostener alguna propuesta que suponga desarrollo para la comarca».

En cuanto a la A-76, USE espera que los diferentes tramos experimenten «de verdad» un avance con las partidas consignadas, «pero no podemos sino preocuparnos al comprobar que los proyectos que afectan al Bierzo marchan a una velocidad diferente a la de otros territorios y resulta poco menos que quimérico pensar en 2022 como fecha de finalización de la vía, tal y como apunta la proyección presupuestaria». Pero la «urgente» mejora de las comunicaciones ferroviarias «tendrá que esperar un año más -como mínimo- para recibir algún tipo de empuje».

«Una vez más, los PGE dejan al Bierzo temblando y pendiente de que Bruselas se apiade de este territorio, toda vez que el Partido Popular nos da por perdidos y apuesta por alimentar otros graneros de voto en su caída», apuntan desde USE Bierzo y apuestan por la «unidad» en la defensa del empleo, del desarrollo y de la convivencia que, según la formación, «puede dar sus frutos también en lo que respecta a la relación del Bierzo con las administraciones superiores».