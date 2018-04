Un 'Monstruito' viene a verte El coliseo Enrique Gil y Carrasco de Villafranca del Bierzo acoge el espectáculo de títeres de la compañía de Tropos Teatro basado en el cuento infantil de Helen Cooper 'Little Monster Did It!' 'Monstruito' llega este viernes al teatro de Villafranca del Bierzo. ELBIERZONOTICIAS Villafranca del Bierzo Miércoles, 4 abril 2018, 11:55

El Teatro Enrique Gil y Carrasco de Villafranca del Bierzo abrirá sus puertas este viernes al espectáculo infantil de títeres 'Monstruito', de la compañía madrileña Tropos Teatro. La obra, basada en el cuento infantil de Helen Cooper 'Little Monster Did It!', habla sobre la llegada de un hermano a la familia de la pequeña Ana y los problemas de convivencia que ello implica para la familia.

Al respecto, el montaje muestra en clave de humor cómo la pequeña Ana y especialmente su inseparable peluche Monstruo tienen dificultades para aceptar la llegada del nuevo miembro de la familia. El espectáculo, recomendado para niños a partir de tres años, se estrenó en el año 2007 en el Teatro Pradillo de Madrid y desde entonces ha recorrido escenarios de toda España.

En Villafranca, este viernes la función arrancará a las 18.00 horas y las entradas pueden adquirirse ya a un precio de cinco euros en la oficina de turismo municipal, así como en 'La Casita de Lola', situada en el centro comercial La Máquina de Ponferrada. Además, dos horas antes del inicio de la función también podrán obtenerse en la taquilla del teatro.