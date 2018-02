Los mineros de Astur Leonesa se concentran mañana en Oviedo para reclamar el pago de las nóminas atrasadas Mineros se Astur Leonesa en una concentración ante la central térmica de Compostilla. / César Sánchez Será la primera de las tres jornadas de huelga previstas por el comité de empresa ante el «desprecio» de la administración concursal ICAL Miércoles, 14 febrero 2018, 11:21

Los trabajadores de la Compañía Minera Astur Leonesa mantendrán una concentración mañana jueves, entre las 10 y las 14 horas, delante de la sede de los juzgados de lo Mercantil de Oviedo (Asturias), en la que será la primera de las tres jornadas de huelga previstas para reclamar el pago de la mitad de la nómina de diciembre y la totalidad de la correspondiente al mes de enero. Los empleados estarán respaldados por el secretario general del sindicato USO en Castilla y León, Marco Antonio Martínez, así como por los secretarios generales de las Federaciones de Industria de USO en Asturias, Juan Jorge Estrada, y en Castilla y León, Luis María Fernández.

Según explicó el presidente del comité de empresa, Pablo Ménguez, ni el juez concursal ni ningún representante de la empresa se presentó ayer al último intento de reunión con la plantilla, que debía tener lugar en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. "La plantilla asume que el administrador no tiene ninguna intención de escuchar al comité de empresa y no sólo no ha pagado, sino que se niega a recibirnos para establecer un calendario de pagos como recibimos en octubre al firmar el contrato de venta de carbón a Endesa", denunció Ménguez.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Mercantil número 2 asumió el pasado mes de agosto la administración concursal de la compañía tras quedar inhabilitado el anterior responsable, Rodolfo Cachero, por sus delitos contra la Hacienda Pública. En octubre pasado, y tras firmar un contrato a seis meses con Endesa para proveer de carbón nacional a la central térmica berciana de Compostilla, el comité de empresa y la administración concursal llegaron a un acuerdo de plan de pagos para las nóminas que se le adeudaban a la plantilla.

Tras cumplir con dicho calendario de atrasos, los problemas con las mensualidades regresaron, según el sindicato, al vencer el plazo de la nómina de diciembre, de la que solo se abonó la mitad. Tras "innumerables" peticiones de reunión con la administración concursal sin conseguir una respuesta,los representantes de los 200 empleados del pozo Cerredo decidieron convocar tres jornadas de huelga, la primera este jueves y las dos próximas, los días 21 y 22 de este mes. "Si el desprecio hacia la representación de la plantilla y a la plantilla en sí continúa, sin querer aclararnos si vamos a cobrar o no, los próximos días 21 y 22 de febrero volveremos a parar y a manifestarnos delante del juzgado", insistió Ménguez.