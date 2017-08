La Mesa de la Energía presentará alegaciones al Real Decreto que regulará el cierre de instalaciones de generación eléctrica Reunión de la mesa por el Futuro del Bierzo en Ponferrada. / César Sánchez El Ministerio de Energía mantiene abierto un periodo de consulta hasta el 15 de septiembre E.F.G. Martes, 29 agosto 2017, 09:59

La Mesa de la Energía del Bierzo recogerá las propuestas que planteen diversos colectivos para presentarlas, a modo de alegaciones, al proceso de consulta abierto por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para recabar la opinión “de las personas y entidades potencialmente afectadas” por el Real Decreto que regulará el procedimiento de cierre de instalaciones de generación eléctrica.

La consulta que hace el Ministerio plantea dos preguntas: “¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio?” y “¿Que procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?”, a las que se deberá responder en las aportaciones que remitan distintas entidades.

En el caso del Bierzo, según explicó hoy el presidente del Consejo Comarcal, Jesús Álvarez Courel, las propuestas recibidas hasta el día 11 en la entidad serán debatidas y consensuadas en una reunión que se celebrará ese mismo día para después hacerlas llegar al Ministerio. “Luego tendremos que hacer la batalla política con los grupos en el Congreso de los Diputados”, añadió.

La norma que prepara el Ejecutivo tiene como finalidad, según explica en su página web, “establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía”.

Malas expectativas

En la reunión de la Mesa de la Energía celebrada hoy en Ponferrada participaron representantes de las compañías mineras Astur Leonesa e Hijos de Baldomero García (HBG), quienes detallaron que si las centrales térmicas tampoco compran carbón nacional en septiembre -en agosto no lo hicieron- ambas empresas perderán cerca de dos centenares de empleos.

“Mientras las centrales térmicas no compren carbón nacional el futuro no existe. Además, planteaban -porque siempre nos queda la esperanza de que se vuelvan a abrir las minas-, que quizá cuando se quiera hacer no haya personal cualificado”, remarcó Álvarez Courel.