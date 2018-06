Llamazares pide a la ministra que escuche a los trabajadores y a los ciudadanos de las cuencas Gaspar Llamazares. / Efe El político llama a Teresa Ribera a la «prudencia y a la sensibilidad» para no tomar decisiones precipitadas E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 8 junio 2018, 19:33

Gaspar Llamazares ha llamado a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, a la «prudencia» con respecto al futuro de la energía de este país y a la «sensibilidad» de las comarcas mineras y que todavía tienen centrales térmicas, con respecto a las declaraciones realizadas este viernes en las que aseguró que le ve poco futuro al carbón.

En ese sentido, Llamazares cree que es necesario que Ribera escuche a los ciudadanos de las comarcas mineras y a los trabajadores del sector «para que no tome decisiones precipitadas». Asimismo, considera que la ministra también tiene que escuchar «para que el diagnóstico sobre la situación de la minería y el futuro energético de este país sea un futuro compartido, no un futuro de unos contra otros, y no de un futuro de unas comarcas o de unos territorios frente a otros».

Por ello, pidió que ese tipo de declaraciones «se sopesen, se piensen y antes de hacerse se hable con los sectores afectados y sobre todo con los trabajadores y con los ciudadanos, que es lo mínimo que se le puede plantear a un partido de izquierdas y a un Gobierno progresista», concluyó.