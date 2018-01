CB lamenta que el alcalde de Priaranza prometa desde 2010 un «inexistente» albergue del Camino de Invierno Camino de Santiago de Invierno con Las Médulas al fondo. / Leticia Pérez Critica el retraso en la puesta en marcha de las instalaciones de Villavieja y recuerda que la Junta y los alcaldes «no han movido un dedo» para lograr el reconocimiento de esta Ruta Jacobea albernativa ELBIERZONOTICIAS Priaranza Lunes, 8 enero 2018, 10:33

El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Priaranza, David Pacios, lamenta el «engaño contínuo» al que el alcalde de este municipio, José Manuel Blanco, está sometiendo a los ciudadanos y a los medios de comunicación a cuenta del albergue de peregrinos del Camino de Invierno, ubicado en la localidad de Villavieja, que, según ha manifestado, estará listo en los próximos dos años «algo que sería una muy buena noticia, de no ser porque lleva prometiendo lo mismo desde el año 2010 y en octubre del pasado año ya anunciaba ese mismo plazo de dos meses para abrir el dichoso albergue», explicó.

Según Pacios, quien también es vicepresidente de la Asociación del Camino de Invierno por El Bierzo, con ser la red de albergues importante, es tanto o más necesario que el Camino de Invierno tenga un reconocimiento legal e institucional por parte de la Junta de Castilla y León similar al resto de trazados jacobeos y, en todo caso, similar al que la vecina comunidad autónoma de Galicia le ha reconocido al Camino de Invierno en su territorio.

En este sentido, recuerda que «ni la Junta ha hecho nada ni los alcaldes del Camino de Invierno en El Bierzo han movido un dedo para instar dicho reconocimiento». De hecho, asegura que los únicos movimientos en tal sentido han sido impulsados por la propia Asociación del Camino de Invierno, una entidad privada que ha promocionado esta Ruta Jacobea ante la Junta, en coordinación con el Consejo Comarcal de El Bierzo, que hasta ahora es la única institución involucrada en dicha promoción.

A su juicio, esta es una muestra del «escaso, por no decir nulo, compromiso» de los alcaldes del Camino de Invierno con esta ruta, así como también el hecho de que la página web de la asociación, la única página promocional específica de esta ruta, no figura vinculada con ninguna de las páginas web municipales de cada uno de sus respectivos ayuntamientos, «lo que no impide a estos mandatarios anunciar la creación de una nueva página web de promoción del Camino de Invierno, lo que sólo indica un intento de capitalizar una ruta que ni les pertenece y que no es suya, máxime porque llevan una década ignorándola», indicó.

Hasta ahora, según el concejal de CB, lo único cierto es que los ayuntamientos del Camino de Invierno por El Bierzo «sólo han sido capaces de reunirse para anunciar planes directores que ni están ni se esperan a medio plazo». Asegura que las únicas acciones promocionales corresponden a la propia Asociación del Camino de Invierno, a través de la única página web específica, a través de la realización de etapas promocionales de peregrinación y a través de la edición de miles de folletos promocionales que han sido repartidos por la propia asociación en las etapas del Camino Francés, para que los peregrinos de esta ruta conozcan la alternativa del Camino de Invierno. El resto, según Pacios,« es humo que venden los alcaldes con la única intención de tomar posiciones para el caso de que algún día fructifique la acción promocional del Camino de Invierno y empiecen a caer subvenciones por parte de la Junta y otros organismos».