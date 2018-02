La Junta niega falta de medios para combatir los incendios Imagen de una brigada. Suárez-Quiñones adelanta que las cámaras de control en los montes del Bierzo estarán en funcionamiento para el inicio de la campaña E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 27 febrero 2018, 22:03

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha negado con rotundidad que a estas alturas del año no se disponga de medios humanos y materiales para combatir los incendios forestales que durante la última semana se han registrado en diferentes puntos de la Comunidad y también en la comarca del Bierzo. «Hemos tenido menos de la mitad de incendios que el año pasado, con un 10% de superficie quemada de incendios pequeños, en zonas no forestales, en zonas muy altas donde un incendio no progresa, han sido incendios de poca relevancia, casi todos conatos, donde ha habido los medios que han sido necesarios y, en consecuencia, no comparto la crítica de CCOO, aunque bien está que los sindicatos hagan su labor», aseguró.

De hecho, Suárez-Quiñones explicó que ahora mismo la Junta cuenta con más de 66 motobombas, más de 20 cuadrillas de tierra, más de 12 cuadrillas helitransportadas, helicópteros, «es decir, hay medios materiales y humanos necesarios para acometer las eventualidades que se están produciendo».

En cuanto a las cámaras de vigilancia comprometidas para la pasada temporada, el consejero señaló que en próximas semanas se presentará la primera fase de este proyecto, una vez que ya se ha instalado la central de recepción y control de las cámaras. De este modo, estarán funcionando en la campaña del 2018.