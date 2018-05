La Junta no acometerá actuaciones de urgencia en la vía del Ponfeblino Estado del ramal de Villaseca de Laciana. / César Sánchez El consejero de Fomento y Medio Ambiente asegura que el expediente está a punto de estar finalizado y el siguiente paso sería la desafectación del uso público que tiene, que es de transporte de carbón E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 8 mayo 2018, 19:23

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró este martes en Ponferrada que el Gobierno autonómico no acometerá actuaciones de urgencia en la vía del antiguo Ponfeblino, que en algunos lugares está muy deteriorada, hasta que no tome posesión de la infraestructura y se decida su uso definitivo.

En ese sentido, el consejero recordó que era una concesión administrativa a una empresa privada que fue resuelta y de la que no se ha producido la entrega más que de material móvil. «El material fijo falta hacer una entrega específica, habida cuenta que estamos identificando la titularidad y la identificación física de lo que hay que entregar, por lo tanto, no podemos hacer inversiones públicas en aquello que materialmente todavía no hemos tomado posesión», señaló.

De hecho, el expediente «complejo» incluirá un estudio que están realizando «de identificar las fincas por donde transcurre toda esta infraestructura, hemos separado la parte que parece que más interés tenía para el Consorcio y está muy próximo a quedar terminado, a publicar el resultado del expediente y a pasar a la Consejería de Economía y Hacienda para producirse el último paso que es quedar desafectado del uso público que tiene, que es de transporte de carbón, para quedar libre como bien patrimonial y ser cedido en el sentido que sea».

Y es que dependiendo del uso que se le quiera dar -turístico, banco de pruebas o formación de conductores, entre otros- «se determinará lo que hay que hacer ahí, hay que empezar la casa por los cimientos, qué se va a hacer, quién lo va a hacer y después tendrá todo el apoyo de la Junta», concluyó Suárez-Quiñones.