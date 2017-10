Juan Vicente Herrera asegura que la Junta trabaja «a diario» para que las eléctricas compren carbón autóctono Herrera defiende la actuación de la Junta en materia minera. / Letizia Pérez El procurador leonés Luis Mariano Santos Reyero cree que debe fijarse un marco legal al tratarse «de la última oportunidad para el sector minero humillado durante años» LEONOTICIAS Martes, 3 octubre 2017, 19:27

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, señaló este martes que, ante la ausencia de un marco legal que obligue a comprar carbón autóctono a las centrales térmicas, el Ejecutivo trabaja a “diario” para tratar de cambiar la situación. Así lo expuso ante la pregunta que al respecto le planteó en el Pleno de las Cortes el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos .

“No existe ese marco”, dijo Herrera, pero recordó que desde el Gobierno regional “se estima que debe haberlo por razones estratégicas y socioecómicas, ya que no hay otra alternativas equiparables aunque se haya pactado un Plan de Dinamización de las comarcas mineras” expuso.

Además, recordó que existe un contacto permanente con compañías eléctricas y productores de carbón autóctono “y se intenta lograr que se fije un cuatro por ciento del 'mix energético' a nivel nacional para este tipo de carbón, insistiendo en ello en Europa”.

Luis Mariano Santos explicó que se trata de la “última poortunidad para un sector maltratado y humillado por los políticos útimos años, con miles de empleos perdidos y se pretende acabar con lo poco que ha podrido sobrevivir”. Por ello, exigió que el marco legal se fije y contenga un 7,5 por ciento del 'mix energético' para el carbón autóctocno.

“Debe existir la obligación de quemar nuestro carbón y no el de importación. La Junta no ha hecho lo suficiente y lo importamte es fijar una postura sin depender de si se gobierna o se está en la oposición. Queremos saber la política del PP de Castilla y León, ya que el señor Mañueco no habla del carbón y sí defiende la mina de uranio de Retortillo”, dijo.

«No de lecciones»

Juan Vicente Herreta le pidió “equilibrio” y que “no dé clases” a los demás grupos, al tiempo que recordó que actuación diaria de la Jumta promueve compras ente empresas mineras y eléctricas de carbón autóctono. “La Hullera Vasco Leonesa, aunque ya se sabe que está en liquidación, vende un buen voumen anual e Hijos de Valdomero García cuenta con un un nuevo acuerdo de suministro”, expuso.

Intervención del procurador de la UPL. / Letizia Pérez.

Además, el presidente del Ejecutivo señaló que se ha hablado con comisario de Energía y Cambio Climático para que la Comisión Europesa. “Se le ha pedido que no se elimine el artícuo de la Directiva que incluye el despacho preferente de carbón para las centrales que lo queman como en Eslovenia y Eslovaquia y eso queremos aquí, donde tendrán que invertir las térmicaas para adaptarse a las restrucciones de contaminación. Esto es tirar para adelante”, recriminó a Santos Reyero.