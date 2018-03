La Jornada TeCom centra su mirada en la ciberseguridad y el futuro de los medios de comunicación digitales La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, durante la inauguración de la jornada. / César Sánchez El acto cuenta con la participación de más de 150 alumnos universitarios D. ÁLVAREZ Ponferrada Jueves, 14 diciembre 2017, 13:20

La primera edición de la Jornada sobre nuevas tecnologías y comunicación (TeCom) de Ponferrada, organizada en el marco del décimo aniversario del diario digital InfoBierzo, arrancó hoy con las distintas ponencias que reflexionaron sobre los límites legales y la ciberseguridad en el nuevo entorno tecnológico, así como sobre el futuro de los medios de comunicación digitales. La jornada, en la que participan más de 150 alumnos universitarios de Periodismo, Informática y Derecho, cuenta con destacados ponentes del mundo de la comunicación, del derecho y de la seguridad.

En ese sentido, las ponencias de la mañana estarán relacionadas con el ámbito de la ciberseguridad y cuenta con la participación, entre otros, del gerente del área de Talento e Industria del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, así como de la investigadora de la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional, Silvia Barrera, autora del libro 'Claves de la investigación en redes sociales', que ofrecerá su punto de vista acerca de las ciberamenazas a las que se enfrentan usuarios y empresas.

Ciberseguridad

Barrera destacó la “gran ventaja” con la que cuentan los criminales a la hora de llevar a cabo ciberdelitos. “Pensamos que tenemos herramientas suficientes para afrontar un incidente de seguridad, pero no es así”, remarcó la investigadora, que recordó que “la tecnología va muy por delante de nosotros y no se puede parar, se pueden mitigar los riesgos”. En ese sentido, advirtió que los menores son “los más vulnerables porque no saben cómo utilizar la tecnología”.

En la misma línea, Barrera citó las “estafas” como el delito más extendido en las redes aunque alertó del incremento registrado en los ataques cuyo objetivo es “acceder a información confidencial de forma remota”, así como del “espionaje casero en redes sociales con el objetivo de hacer daño a otras personas”. Además, el “importante potencial a nivel político, empresarial y personal” que han demostrado tener los sistemas para “manejar opinión en redes sociales y sistemas de mensajería instantánea” prueban, según la investigadora que “la amenaza es real y puede hacer mucho daño”.

Cambio de modelo

Por su parte, el director del diario digital VozPópuli, Miguel Alba, remarcó el “cambio de modelo” que están sufriendo los medios digitales. “Somos conscientes de que el modelo actual está empezando a dar muestras de agotamiento y que nos tenemos que renovar”, aseguró Alba, que afirmó que la “gran transformación digital” de los últimos años ha provocado que “la tecnología tenga un peso tan importante o más que la noticia”.

El director de vozpopuli.com, Miguel Alba, junto a Silvia Barrera, jefa de la Sección Técnica de la Unidad de Investigación Tecnológica y experta en Ciberseguridad de la Policía Nacional, durante la jornada TeCom de Ponferrada. / César Sánchez

“Cada vez es más difícil dar un sentido práctico y económico al papel”, insistió el director de VozPópuli, que hizo hincapié en los “cambios en la relación entre los medios y los lectores” provocados por los nuevos sistemas de medición y audición.

Revolución democrática

Entre las autoridades invitadas al evento, la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, fue la encargada de ofrecer una “visión optimista” sobre la implantación de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, algo que calificó como “la mayor revolución democrática del siglo XXI”. “El Ayuntamiento está muy implicado en esa apuesta”, destacó la regidora, que recordó que el portal con el que los ciudadanos podrán relacionarse de manera telemática con la administración municipal empezará a funcionar en 2018.

Mientras, el vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo, Ángel Calvo, se reconoció como un “negado” en lo referente al uso de las nuevas tecnologías y confió en que jornadas como la de hoy sirvan para acercarse a ese mundo. “Los niños ya no nacen con ombligo, vienen con un 'pen-drive'”, remarcó el también alcalde de Páramo del Sil.

Horror lógico

En cambio, el anfitrión de la jornada y director de InfoBierzo, Diego Fernández, se encargó de transmitir una “visión finalista y un poco catastrofista, llevada al extremo” sobre el uso de estas nuevas tecnologías, que vinculó a la famosa novela '1984', del escritor británico George Orwell, en la que las 'telepantallas' y los dispositivos de control dibujan un mundo de “horror lógico”.

“Están trazando una huella digital de nosotros”, remarcó Fernández, que repasó el papel de las 'cookies' a la hora de dejar un rastro cuya información se vende a terceros en la “carnicería de la publicidad programática”. “Cuando un producto es gratis es porque tú eres el producto”, remarcó el organizador de la jornada, que recordó que “internet es un medio que te observa mientras tú lo ves”.

Vocación de continuidad

La I Jornada TeCom nace con “vocación de continuidad”, destacó Fernández, que avanzó que el evento se dedicará en años venideros a distintas temáticas relacionadas con las nuevas tecnologías y la comunicación. En su primera edición, el acto contó con una “gran acogida por parte de los ponentes”, entre los que destacan los profesores de derecho que hablarán sobre los cambios en la Ley Orgánica de Protección de Datos que entrarán en vigor a partir del año que viene y que obligarán a las empresas que recopilen datos en internet y trabajen con ficheros tecnológicos a adaptarse a la nueva normativa europea, algo que supone un “reto importante”.

El vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo, Ángel Calvo, durante su bienvenida a los asistentes. / César Sánchez

Tras las ponencias de la mañana, la tarde se dedicará a debatir en distintas mesas redondas con editores sobre las oligarquías en la red y el nuevo discurso periodístico digital. Entre los ponentes destacan nombres como el del director de la agencia Ical, Luismi Torres, y el director editorial del grupo Promecal, Óscar Gálvez.

Además, el redactor jefe del periódico 20 minutos, Álex Herrera; el presidente de la patronal de la prensa digital Aeepp, Miguel Ormaetxea; o el fundador de PR Noticias, Pedro Aparicio, también participarán en el evento, que ofrecerá una ponencia sobre el futuro de los medios de comunicación a cargo de Mario Tascón, considerado uno de los padres del periodismo digital.

La jornada cuenta con la colaboración de la Universidad de León (ULE) y de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fuera del ámbito universitario, el acto también recibió el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Ponferrada, la Diputación de León, el Incibe o la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (Aeepp).