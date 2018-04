Un investigador del Hospital del Bierzo participa en un estudio mundial sobre enfermedades pulmonares crónicas Hospital del Bierzo. / César Sánchez El trabajo científico cuenta con la presencia de más de 10.000 pacientes en todo el planeta, más de 500 en España ICAL Ponferrada Martes, 24 abril 2018, 13:46

El investigador del Hospital del Bierzo Juan Ortiz de Saracho participa en uno de los mayores estudios realizado a nivel mundial en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), una dolencia que es la cuarta causa de muerte en el mundo según el Global Burden of Disease elaborado en 2015 por la Universidad de Washington. El trabajo, que acaba de ser publicado en el 'New England Journal of Medicine' cuenta con la participación de más de 10.000 pacientes de todo el planeta, 500 de ellos españoles.

Al respecto, España fue el segundo país en Europa y el quinto a nivel mundial en cuanto al número de pacientes reclutados, con un total de 502 personas de 58 centros ubicados en 13 comunidades autónomas. El jefe del Departamento de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, José María Echave, que coordina la participación española en el estudio valoró el trabajo como «el más importante publicado en los últimos años realizado en pacientes con Epoc».

En ese sentido, Echave remarcó que se trata del «primer estudio que compara tres opciones de tratamiento administradas en un solo inhalador en una población de pacientes con Epoc y con historia de agudizaciones en el año previo». Las agudizaciones de la enfermedad son el motivo más frecuente por el que los pacientes de Epoc requieren de hospitalización y los resultados del estudio apuntan que los nuevos tratamientos podrían reducir entre un 15 y un 25 por ciento este tipo de episodios agudos.

Según destacaron los expertos, la Epoc provoca ocho veces más muertes que el asma, la enfermedad respiratoria crónica más prevalente en todo el mundo y causante de unas 400.000 muertes al año. En concreto, en 2015 cerca de 3,2 millones de personas en el planeta fallecieron a causa de esta dolencia pulmonar, cifras sólo superadas por la cardiopatía isquémica, el cáncer y las neumonías.