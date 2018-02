El Gobierno autonómico tomará medidas para flexibilizar la orden para la caza de conejos Árboles dañados por los conejos en el Bierzo. / César Sánchez Suárez-Quiñones señala que harán todo lo necesario dentro de la normativa para que el problema generado por la proliferación de conejos en la comarca «tenga una incidencia normal y no repunte» E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 27 febrero 2018, 22:12

La Junta de Castilla y León tomará medidas con el objetivo de flexibilizar la orden de caza y así evitar la proliferación de conejos que se coman los cultivos de los campos bercianos, algo que está sucediendo en la actualidad y que tiene muy preocupados a los agricultores de la comarca.

De este modo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones aseguró que en 2017 ya se incorporaron numerosas mejoras, «en base a las cuales aquellos lugares donde el conejo tenía una población excesiva se ha facilitado de forma extraordinaria su caza y las actividades de control por parte de los titulares, hasta el punto que en una relación de poblaciones donde había ese problema, la caza no estaba limitada en tiempo, era una caza general, no hacía falta autorización específica para su caza y control y en otros municipios de menos problema se establecía en la media veda también la posibilidad de cazar que no es habitual y no se puede en condiciones normales».

Con ello, indicó que son los titulares de las zonas cinegéticas los que están obligados a realizar una labor de control, aunque combinado con las medidas que pueda establecer la Junta y que se verán reflejadas en la próxima orden de caza que se publicará en mayo. También señaló que no es un problema del 2018, «solo que igual este año ha habido un poco más de incidencia» y apeló a la responsabilidad «de todos» para que «este problema tenga una incidencia normal y no repunte».