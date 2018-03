La ginebra y el vermú 987, plata y bronce en Berlín Las bebidas bercianas se coronan en el Berlín International Spirits Competition Botellas de 987. ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 28 marzo 2018, 20:03

La empresa berciana 987 Spirits Drinks vuelve a hacerse un hueco en un certamen internacional y regresa del Berlin International Spirits Competition con una medalla de plata para su 987 Gin y una medalla de bronce para su 987 Vermouth Red. «Es la primera vez que participamos en esta competición y estamos muy contentos, vemos que tanto la ginebra como el vermú están teniendo muy buena acogida», señalan desde 987.

En su quinta edición, el Berlin International Spirits Competition contó con la inscripción de más de 300 licores procedentes de más de 19 países. Entre ellos, volvió a destacar la 987 Gin, que desde que saliera al mercado hace poco más de dos años suma ya reconocimientos en prestigiosos certámenes como el International Wine and Spirit Competition (IWSC) de Londres, China Wine and Spirits Awards (CWSA), International Spirits Challenge del Reino Unido, Cathay Pacific Hong Kong International Wine and Spirit Competition y San Francisco World Spirits Competition.

Por el contrario, Berlín sí ha sido la primera vez en este tipo de competiciones para el 987 Vermouth –presentado el pasado verano- y ha superado la prueba con buena nota, un bronce para este vermú rojo premium elaborado con base de vino blanco y macerado con 12 diferentes botánicos como son genciana, ajenjo, boldo, canela, cilantro, tomillo, vainilla, cereza y cortezas de naranja, entre otros.

En ‘Alimentaria 2018’

Además, 987 Spirits Drinks ya prepara su participación en la feria de alimentación, bebidas y gastronomía ‘Alimentaria 2018’, que se celebrará del 16 al 19 de abril en Barcelona y que es un referente internacional para el sector con 140.524 visitantes de 157 países, 624 compradores internacionales invitados y 11.200 encuentros de negocios programados. «Vamos a estar por primera vez en esta feria, líder en España y referente internacional, con stand propio. Es una experiencia única, donde se mueven importadores de todos los países con los que vamos a poder tener contacto», destacan desde la empresa berciana.

Les espera una semana de intenso trabajo en la capital catalana y, tras abrirse la semana pasada las agendas de reuniones, tiene previsto tener contactos con importadores de Guatemala, Canadá, Colombia o Singapur, entre otros. Así, reconocen que estar en ‘Alimentaria 2018’ supone «un esfuerzo muy grande pero si queremos crecer y crecer fuera, tenemos que estar en la feria. Hay que apostar por ello», apostillan.