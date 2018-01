La Gerencia Sanitaria del Bierzo inicia el proceso para implantar el coordinador de Técnicos en Cuidados de Enfermería Cuidados de enfermería en un hospital. Este lunes se abre el plazo de presentación de méritos de los profesionales interesados en el puesto ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 15 enero 2018, 11:39

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha abierto hoy el proceso de presentación de méritos a los Técnicos en Cuidados de Enfermería que deseen asumir la coordinación del colectivo ocupando el puesto de Coordinador de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE).

Se da cumplimiento así al acuerdo que el Sindicato de Técnicos de Enfermería firmó con Sacyl hace más de tres años en el que se citaba textualmente que "las funciones exigidas a este colectivo aconsejan que se favorezca su actividad mediante un mayor grado de coordinación que se conseguirá con nuevas estructuras organizativas dentro de la Dirección de Enfermería”.

No todas las direcciones de enfermería permiten que el Coordinador lleve a cabo debidamente estas funciones y no imite la de quienes no solo no favorecen sino que boicotean reiteradamente esta figura.

No obstante, y a pesar de la demora en su aplicación, para la Secretaria Provincial de SAE en León, Pilar Castro, lo importante es que “en adelante los TCE tendrán esta figura y confiamos en que, una vez nombrada la gerencia no olvida que este mando intermedio debe ajustarse a este perfil concreto”.

"Los Técnicos de Enfermería somos profesionales de enfermería, integrados perfectamente dentro de los equipos de enfermería y sin embargo en la mayoría de los hospitales no cuenta con un miembro de su propia categoría que participe en la planificación y coordinación de los recursos humanos del personal de enfermería, controle la cobertura y distribución de turnos de trabajo, descansos, festivos, vacaciones, permisos… o detecte e identifique las necesidades de formación continuada de los TCE/AE», concluyó Castro.