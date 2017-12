La Fele ha promovido este año la creación de 23 empresas en la comarca con 2,7 millones de inversión con su programa de autoempleo El presidente de la Fele en León, Javier Cepedano, y el presidente y el secretario de Fele-Bierzo, Javier Morán y Hermenegildo Fernández, junto a participantes en el III Programa de Autoempleo. / C. Ramos Ponferrada concentra la mayor parte de los proyectos con un total de 17 vinculados principalmente al sector del comercio CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 28 diciembre 2017, 13:21

La delegación de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) en El Bierzo ha promovido este año la creación de 23 empresas en la comarca dentro de la tercera edición de su programa de autoempleo. Desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017 la Fele ha atendido a un total de 153 usuarios de los cuales 36 (24%) mostraron su interés por sacar adelante su proyecto de empresa que materializaron finalmente el 15% de las personas atendidas con una inversión total de 2,7 millones de euros.

La mayor parte de las empresas que se han puesto en marcha en el último año en El Bierzo corresponden al sector del comercio (52%, seguida de servicios (30%) y hostelería (9%), mientras que el 9% restante se sitúa en el apartado de varios, según explicó durante la presentación del balance el secretario de Fele Bierzo, Hermenegildo Fernández, en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la organización en la provincia, Javier Cepedano, y el responsable del colectivo en la comarca, Javier Morán.

El perfil de los nuevos emprendedores, que han recibido un total de 1.432 horas totales de atención por parte de los técnicos de Fele-Bierzo en sesiones de información y motivación sobre autoempleo, asesoramiento de proyectos empresariales y realización de planes de empresa, se sitúa principalmente entre los 30 y los 40 años (52%) y la mayoría un nivel de estudios de Bachiller, Formación Profesional o titulación universitaria.

De los 23 proyectos que han visto la luz, en 21 de ellos sus promotores optaron por convertirse en autónomos mientras que tan solo dos optaron por la forma jurídica de Comunidad de Bienes. La ciudad de Ponferrada concentra la mayor parte de los nuevos negocios que se han puesto en marcha en el último año, concretamente 17, aunque tres de ellos se establecieron en Bembibre, uno en Villafranca, otro en Cacabelos y otro en Cabañas Raras.

Fruto de Diálogo Social

El presidente de la Fele en León, Javier Cepedano, destacó la buena marcha del III Programa de Autoempleo impulsado por la organización a través del Diálogo Social, que es fruto, según señaló, «de la importante vinculación entre los empresarios y los sindicatos UGT y CCOO». Asimismo, resaltó el compromiso del colectivo empresarial y de todos sus técnicos a la hora de apoyar a los participantes en todo el proceso de creación de sus nuevas empresas, «en el inicio de sus proyectos con el plan de negocio, hasta el seguimiento y búsqueda de financiación».

El presidente de la Fele en León (C), junto al presidente y el secretario de Fele-Bierzo, durante su comparecencia. / C. Ramos

Cepedano y Morán entregaron los diplomas a los participantes en el programa. / C. Ramos

Por su parte, el presidente de Fele-Bierzo, Javier Fernández, puso de relieve la buena respuesta que ha tenido el programa en sus tres años de vida dado que «ha ido creciendo año a año», señaló. En este sentido, puso el énfasis en la buena marcha de las proyectos que han logrado salir adelante gracias a la dedicación de sus promotores y al apoyo de los técnicos de la organización. «Desde el primer año todo aquel negocio que se montó sigue abierto y funcionando», indicó.

Morán llamó la atención sobre el hecho de que la mayor parte de los proyectos estén vinculados al sector del comercio. «Es curioso que llevamos seis años quejándonos de que el comercio no funciona yy el 52% de los proyectos realizados pertenecen a este sector. Además, no dudó en animar a los bercianos a apostar por el autoempleo como una fórmula más de buscar un futuro laboral. Un camino para el que desde la delegación berciana de la Fele no dudan en tenderles la mano «porque aquí veremos la viabilidad del proyecto y les asesoraremos también a buscar las líneas de ayudas de las que puedan beneficiarse», concluyó.