La epidemia de gripe se estabiliza en la comarca a pesar del frío con 170 afectados por cada 100.000 habitantes Vacunación contra la gripe. / Miriam Chacón La presión asistencial en el servicio de Urgencias del Hospital del Bierzo es la «normal» a pesar de las bajas temperaturas, con 160 pacientes al día y un 18% de ingresos CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 12 febrero 2018, 13:13

La gripe se ha estabilizado ya en El Bierzo desde el punto de vista epidemiológico, a pesar de las bajas temperaturas registradas en la comarca en las últimas semanas, y registra unos 170 afectados por cada 100.000 habitantes.

«Ahora mismo la potencia de la gripe está bajando», indicó el responsable de la Gerencia de Salud del Bierzo, José Antonio Visedo. Una situación que ha permitido que presión asistencial en el servicio de Urgencias del Hospital del Bierzo se mantenga en unos niveles normales. Así, los profesionales del servicio han venido atendiendo de forma diaria a entre 150 y 170 pacientes, con un nivel de ingreso que ronda el 18%. «Son datos y cifras normales», explicó Visedo, que reconoce que «desde el punto de vista asistencial estamos trabajando con normalidad».

La mayoría de los pacientes atendidos en Urgencias en las últimas semanas presentan patologías relacionadas con cuadros respiratorios. Así en el área de Pediatría del primer centro sanitario de la comarca son frecuentes los ingresos de niños con procesos de bronquiolitis mientras que en el área general se trata de enfermos que presentan problemas de insuficiencia respiratoria que suelen agravarse en estas fechas coincidiendo con la llegada del frío y las bajas temperaturas.

No obstante, ello no ha provocado hasta el momento ninguna situación de colapso en el servicio. «Actualmente están trabajando todos los profesionales con absoluta normalidad, no hay picos asistenciales que nos tengan colapsadas las Urgencias», explicó el gerente del área sanitaria.

Rapidez en la atención

Visedo destaca la calidad de la atención que reciben estos enfermos en los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) antes de ser derivados al hospital atendiendo a la gravedad del cuadro clínico que presenten. «Los tiempos de respuesta son rápidos, una vez que el paciente llega a la puerta de Urgencias se le atiende, está en observación haciéndole estudios, analíticas o lo que establezca el criterio clínico, pero no hay colapso», resaltó Visedo.