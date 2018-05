Diputación prevé que la construcción de los parques de bomberos arranque «antes de que acabe el año» Imagen de archivo de un bomberos extinguiendo un fuego. La asamblea de Gersul abordará en las próximas semanas la «deuda histórica» del Consorcio Provincial de Residuos D. ÁLVAREZ Cacabelos Martes, 8 mayo 2018, 13:52

El vicepresidente de la Diputación de León por el Bierzo y alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, avanzó hoy que las previsiones de la institución provincial respecto a los parques provinciales de bomberos pasan por empezar las obras antes de que finalice el año en curso. «Esperemos que antes de que acabe este año ya podamos ver las grúas trabajando», aseguró Calvo, que recalcó que la mesa de contratación está analizando las diferentes propuestas.

Al respecto, el representante de Diputación en la comarca explicó que ya se han abierto las plicas correspondientes a los proyectos técnicos para la construcción de los cinco parques de nuevo cuño, así como la única remodelación prevista, que se llevará a cabo en el municipio lacianego de Villablino. Preguntado por la fecha en que las nuevas instalaciones podrían entrar en servicio, Calvo destacó que «hay que hacer las cosas bien para evitar que las prisas provoquen que se presenten alegaciones». «Llevamos toda una vida sin ellos, así que no me gusta poner fechas, porque es posible que me equivoque», aseguró.

Nuevo vaso del CTR

Por otro lado, Calvo, que también preside el Consorcio Provincial de Residuos de León (Gersul), anunció que «entre la semana que viene y la siguiente» se convocará la asamblea del organismo, en la que se prevén dar «pasos muy importantes para encontrar soluciones a problemas muy serios». Entre las acciones programadas, se pondrá en conocimiento de la asamblea la «deuda histórica arrastrada desde los años 2009 y 2010», ya que los gestores han conseguido reunir la documentación relativa.

También se pedirá la luz verde del órgano para usar el nuevo vaso construido en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, lo que supondrá el fin del usos del vaso actual y su sellado. Además, la asamblea discutirá el papel de la UTE que se encarga de la gestión del CTR durante los seis meses en los que Somacyl, organismo encargado de la construcción del nuevo vaso, asumirá la gestión de las instalaciones.

En cuanto a las críticas contra la gestión de Gersul que en la última semana han lanzado los responsables de Ciudadanos (Cs) en la institución provincial, Calvo se limitó a señalar que los responsables del organismo «se dedican a trabajar». «Esto es como la Semana Santa, en la que unos hacen ruido tocando el tambor y otros sufren debajo llevando muchos kilos de peso», explicó.