CS denuncia «estadísticas que encubren la realidad» en las listas de espera del Bierzo Hospital del Bierzo. El procurador leonés Manuel Mitadiel vuelve a solicitar información a Sanidad ante cifras que a su juicio no son creíbles ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 19 junio 2018, 13:14

El procurador leonés del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Manuel Mitadiel, reiteró sus preguntas a la Consejería de Sanidad sobre las listas de espera quirúrgica en el Hospital del Bierzo. «Nos preocupa que las informaciones que nos llegan sobre la asistencia sanitaria en el Bierzo no tengan nada que ver con las informaciones que hace públicas la Consejería y, ante respuestas como las que hasta ahora nos han dado, nos lleva a pensar que, ante la falta de medios y una demanda que les desborda, las estadísticas encubren una realidad que la Junta no conoce o se niega a reconocer», manifestó.

En las respuestas recibidas hasta ahora el procurador de Ciudadanos «sólo me dan una clase, que afortunadamente no necesito, sobre qué es la espera estructural y la no estructural, pero después de esa clase no hay respuesta ninguna a las preguntas, por lo que estimo que no las quieren dar o, lo que puede ser más grave, que no las conocen».

«Los datos de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural en el Bierzo suponen el 41por ciento del total, lo que se aleja de todos los estándares que conozco por ser una cantidad absolutamente desproporcionada si lo comparamos con lo que sucede en el resto de hospitales de su categoría», aseguró el parlamentario autonómico de Cs.

Añade que es necesario conocer las causas, ya que las cifras «no son creíbles y requieren una explicación; me parecería muy grave que el Sacyl no conozca las causas, porque la siguiente pregunta entonces debería ser sobre qué control tienen sobre la gestión de los hospitales», dijo. Mitadiel se pregunta si no le resulta extraño a la Consejería de Sanidad que cuatro de cada diez pacientes esperen por causas que no tienen que ver con la organización y los medios del Hospital.

Además, las salidas de la lista de espera sin intervención quirúrgica resultan -dice- igualmente confusas, puesto que en 2016 no figuraban pacientes posiblemente por falta de datos y en 2017 «llama la atención el número redondo de 1.500 que supone el 17 por ciento de todas las salidas, prácticamente el doble de los de su grupo», por lo que el procurador se pregunta la razón de tan alto número y si existe un registro de dichos pacientes o se trata de un mero cálculo.

Por todo ello, Mitadiel presentó una pregunta para su contestación por escrito ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León en la que solicita conocer las razones por las que el 41por ciento de los pacientes que esperan intervención quirúrgica en el Hospital del Bierzo no consten en la lista de espera quirúrgica estructural (LEQ), por qué las salidas de esta lista sin intervención suponen el 17 por ciento sobre el total de las salidas y si existe algún control de calidad de las intervenciones realizadas fuera del hospital berciano.